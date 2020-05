Stasera in tv 27 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 27 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 27 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Nero a metà – L’apparenza inganna

Questa sera su Rai 1 la prima parte della fiction Nero a metà con Claudio Amendola.

Trama: Carlo e Malik si ritrovano a indagare sul caso di una ragazza ucraina trovata morta in una valigia all’aeroporto di Roma. Alba prova a resistere alle avances di Malik, mentre per il dirigente Santagata è arrivato il momento di dire addio alla squadra. La Repola invece è alle prese con una ragazzina, Veronica, scappata di casa per l’ennesima volta.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Poco di Tanto

Questa sera su Rai 2 va in onda Poco di Tanto, uno show con Maurizio Battista. Gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta visti attraverso gli occhi del comico romano in una vera e propria rievocazione che porterà i telespettatori a vivere quegli anni in un’atmosfera talmente reale da catapultarli indietro nel tempo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Ore 15:17 – Attacco al treno

Su Rete 4 va in onda un classico il film in prima tv Ore 15:17, diretto da Clint Eastwood.

Trama: Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler s’incontrano la prima volta dal preside, sulla panchina dell’anticamera, in attesa di un rimprovero. Saranno ancora insieme molti anni dopo, a Parigi, davanti al Presidente della Repubblica, per ricevere la legione d’onore. In mezzo c’è un’amicizia lunga una vita, la scelta di arruolarsi (per due su tre di loro), un viaggio estivo in Europa e un treno, il Thalis delle 15:17 da Amsterdam a Parigi, che cambierà le loro vite e quelle di molte altre persone.

STASERA IN TV 27 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda un’altra puntata in replica di Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

GUIDA TV 27 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – La furia dei titani

Su Italia 1 questa sera va in onda La furia dei titani, film d’azione del 2012.

Trama: Una decina d’anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si è ritirato a vivere in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio Helius. Sull’Olimpo, invece, la battaglia tra le divinità e i Titani sta attraversando una fase molto delicata: gli dei sono indeboliti dalla mancanza di devozione umana e di ciò ne ha beneficiato Kronos, il terribile capo dei Titani, costretti a vivere nei cupi meandri del monte Tartaro, e padre di Zeus, Ade e Poseidone. Nel tentativo di rovesciare Zeus, Ade e Ares stringono un accordo con Kronos e, per evitare che riescano nella loro impresa, la regina Andromeda, il semidio Agenore ed Efesto chiedono l’aiuto di Perseo, che si lascia coinvolgere in un’insidiosa missione sottoterra.

PROGRAMMI 27 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 27 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 158 Prima TV

21:30 – Maschi contro femmine

Su Tv8 questa sera va in onda il film Maschi contro femmine, divertente commedia diretta da Fausto Brizzi con nel cast Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Giorgia Wurth, Alessandro Preziosi, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum, Nicolas Vaporidis, Carla Signoris, Nancy Brilli, Laura Barriales, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi, Francesca Piccinini.

Trama: Il mondo visto dai maschi e il mondo visto dalle femmine, naturalmente si parla attraverso quattro storie semiserie delle relazioni amorose, e di come l’una e l’altra fazione le affrontano.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Allarme rosso

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Allarme rosso con Denzel Washington

Trama: Un gruppo nazionalista russo ha preso il comando di una postazione con missili nucleari e minaccia di scatenare una guerra nucleare.Intanto un sottomarino americano ha l’ordine di lanciare un attacco preventivo quando gli verrà ordinato.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata un’altra puntata di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

