Stasera in tv 26 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 maggio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 26 maggio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 26 maggio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il ritorno

21:25 – Il commissario Montalbano – L’età del dubbio

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica l’episodio L’età del dubbio de Il Commissario Montalbano.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Dove eravamo rimasti

Questa sera su Rai 2 il film Dove eravamo rimasti.

Trama: Le vicende di Ricki Rendazzo, una donna che, inseguendo il sogno di diventar una rockstar, tempo addietro abbandonò la propria famiglia. Quando la carriera finisce, decide di tornare dai suoi figli per provare a rimettere in piedi il rapporto con loro.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – ZONA BIANCA

Su Rete 4 torna il programma di approfondimento Zona bianca.

STASERA IN TV 26 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – IL GLADIATORE

Questa sera su Canale 5 va in onda Il gladiatore, famoso kolossal con Russell Crowe.

GUIDA TV 26 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DOPO LO SPETTACOLO

21:20 – BAGGIO: L’UOMO DIETRO IL CAMPIONE – ANTEPRIMA

21:23 – ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Alice attraverso lo specchio

Trama: Alice Kingsleigh ha trascorso gli ultimi anni seguendo le impronte paterne e navigando per il mare aperto. Al suo rientro a Londra, si ritrova ad attraversare uno specchio magico che la riporta nel Sottomondo dove incontra nuovamente i suoi amici il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto, che sembra non essere più in se. Il Cappellaio ha perso la sua Moltezza, così Mirana manda Alice alla ricerca della Chronosphere, un oggetto metallico dalla forma sferica custodito nella stanza del Grand Clock che regola il trascorrere del tempo. Tornando indietro nel tempo, incontra amici – e nemici – in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il Cappellaio prima che sia troppo tardi.

PROGRAMMI 26 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – Sesto Potere, la tirannia dei social

Questa sera su La7 va in onda Atlantide.

PROGRAMMI TV 26 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Finale Live

20:55 – UEFA Europa League Villarreal – Manchester United (Finale) Live

Su Tv8 questa sera va in onda la finale dell’Europa League tra Villarreal e Manchester United

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda Accordi & disaccordi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – Miss Sloane – Giochi di potere

23:30 – 2030 – Fuga per il futuro

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Miss Sloane – Giochi di potere

Trama: In seguito a una proposta di ostracismo verso una legge che regolamenterà la vendita delle armi da fuoco, la cinica lobbysta Elizabeth Sloane rifiuta il lavoro del suo committente e si unisce alla battaglia per l’approvazione della legge.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – All Stars Ep. 3

21:15 – Matrimonio a prima vista Australia

Su Sky Uno questa sera è in programma Matrimonio a prima vista Australia.

