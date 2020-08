Stasera in tv 26 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 26 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 26 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata di SuperQuark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 –Squadra speciale Cobra 11

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Squadra speciale Cobra 11.

Trama: Semir sta all’esterno di un pub, quando nota un uomo armato. Gli intima l’alt, ma l’uomo fugge e nell’inseguimento, perde la pistola. Lo insegue all’interno di un edificio dove sente dei colpi di arma da fuoco.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – The Square

Questa sera su Rai 3 va in onda il film The Square, in prima visione.

Trama: Christian, curatore di un museo e padre divorziato di due figlie attento sempre a sposare buone cause, pianifica un’installazione denominata “La Piazza”. L’idea di fondo è quella di invitare i passanti all’altruismo, ricordando loro quali siano le responsabilità degli esseri umani. A volte però è difficile rispettare anche i propri ideali: la sciocca risposta di Christian al furto del suo telefono lo trascina presto in situazioni vergognose. Nel frattempo, l’agenzia che cura le pubbliche relazioni del museo crea un’inaspettata campagna promozionale per “La Piazza”, ottenendo una risposta che manda sia Christan sia il museo in crisi.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Il terzo indizio

Su Rete 4 va in onda Il terzo indizio. Programma a cura di Siria Magri e condotto da Barbara De Rossi si occupa di fatti di cronaca che nel corso degli anni hanno diviso l’opinione pubblica. Testimonianze, interviste, intercettazioni, analisi delle prove trovate sulla scena del delitto per cercare di ricostruire i fatti.

STASERA IN TV 26 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Come sorelle

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata della fiction Come sorelle.

Trama: Dopo essere stato fermato da Kenan, Cemal è più che sicuro che le ragazze sanno che è stata Cahide a introdursi in casa sua e che è stato lui a ordinare l’incendio alla tenuta. A quel punto gli rivela la sua vera natura e il suo scopo: sposare Cahide e costringerle a vivere secondo le sue regole. Si trasferisce a casa loro, rendendo la loro vita un inferno. Dopo l’ennesima mancanza di rispetto, Ufuk decide di consegnare a Kenan tutte le prove che aveva occultato ventiquattro anni fa per far sì che Cemal non venisse accusato dell’omicidio del fratello Mehmet. Ipek, Deren, Cilem, Azra e Cahide non si arrendono. Leyla gli procura dei passaporti falsi per andare in Grecia. Fingono allora di arrendersi al volere di Cemal e di acconsentire alle nozze tra lo zio e la madre. La sera prestabilita però, il cerimoniere non si presenta e le ragazze riescono ad ingannare lo zio e a raggiungere il porto. Poi sopraffatte dal senso di colpa, decidono di costituirsi.

GUIDA TV 26 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – Codice 999

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Codice 999.

Trama: Michael Atwood, ex ufficiale delle forze speciali, e il suo gruppo di poliziotti corrotti usano la loro esperienza per mettere a segno rapine bancarie e crimini d’alto livello. Sotto controllo della temibile mafia russo-israeliana e della donna senza scrupoli che vi è a capo, Michael è costretto ad accettare un compito all’apparenza impossibile. Mentre l’ispettore Jeffrey Allen indaga sul colpo, Michael e i suoi uomini pensano di inscenare un 999, un codice che la polizia usa per indicare agente a terra.

PROGRAMMI 26 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Suspect – Presunto colpevole

Questa sera su La7 è in programmazione il film Suspect – Presunto colpevole.

Trama: Sordomuto reduce della guerra in Vietnam e senzatetto viene arrestato con l’accusa di aver ucciso l’assistente di un magistrato. Tutti gli indizi sono contro di lui ma l’avvocatessa Kathleen Riley crede nella sua innocenza e cerca la verità scoprendo un intrigo dietro la vicenda.

PROGRAMMI TV 26 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – La cuoca del presidente

Su Tv8 questa sera va in onda il film La cuoca del presidente.

Trama: Hortense Laborie, chef di punta del Perigord, si stupisce quando il presidente della Repubblica francese in persona la sceglie come sua cuoca personale, nominandola responsabile della preparazione di tutti i suoi pranzi all’Eliseo. Nonostante l’invidia e la gelosia degli altri membri dello staff della cucina, Hortense riesce sin da subito a imporsi tra i fornelli grazie al suo carattere indomito e la semplicità dei suoi piatti seduce il palato del presidente più del previsto tanto che tra le stanze del potere la sua presenza comincia a generare qualche sospetto di troppo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Mia e il leone bianco

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Mia e il leone bianco.

Trama: Mia è solo una bambina di undici anni quando forgia una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per tre anni, i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Oramai quattordicenne, Mia scopre che il padre ha intenzione di vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei. Disperata, non ha altra scelta che scappare con l’animale per raggiungere la riserva naturale di Timbavati, dove il leone sarà protetto per sempre.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Face Off

Su Sky Uno questa sera è in programma Face Off.

