Stasera in tv 25 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 25 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 25 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:35 – Nome di donna

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Nome di donna, con Cristiana Capotondi.

Trama: Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco. Che cela però un segreto scomodo e torbido. Quando Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il dirigente della struttura, Marco Maria Torri in un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – L’Alligatore

Questa sera su Rai 2 va in onda la nuova serie L’Alligatore.

Trama: Marco Buratti, detto l’Alligatore, è un ex cantante di blues. Ingiustamente condannato a sette anni di carcere, dietro le sbarre ha perso la voce, ma ha acquisito le giuste conoscenze per diventare un investigatore.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 25 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – All Together Now

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di All Together Now.

GUIDA TV 25 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Hercules – La leggenda ha inizio

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Hercules – La leggenda ha inizio.

Trama: Siamo nella Grecia dei miti, delle leggende, degli eroi. La regina Alcmene cede alle avance di Zeus per avere un figlio in grado di sovvertire il regime tirannico del re Amphitryon, suo marito, e riportare così la pace in una terra ormai vessata dalle troppe guerre. Hercules, il principe semidio, non ha però alcuna conoscenza dei suoi natali divini o di quello che sarà il suo destino. Il suo unico desiderio è avere l’amore della bellissima Hebe, principessa di Creta, che è stata però promessa in sposa dal re tiranno al figlio maggiore Iphicles, fratello dell’eroe. Una volta divenuto consapevole della grandiosità del proprio destino, il giovane semidio dovrà compiere una scelta: fuggire con il suo vero amore o realizzare il suo destino e diventare il più grande eroe di tutti i tempi.

PROGRAMMI 25 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 25 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:40 – X Factor

Su Tv8 questa sera va in onda la puntata in replica di X Factor.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Riaccendiamo i fuochi

Questa sera sul Nove va in onda lo show Riaccendiamo i fuochi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Tolo Tolo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film di Checco Zalone Tolo Tolo.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – X Factor 2020 – The Road to Live

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di X Factor 2020 The Road to Live.

