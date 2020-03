Stasera in tv 25 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 25 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 25 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Stanotte a Venezia

Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con Alberto Angela e Stanotte a Venezia.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maltese – Il romanzo del commissario

Questa sera su Rai 2 va in onda Maltese – Il romanzo del commissario, una miniserie tv del 2017 diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Trama: Dario Maltese e’ un commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni ’70. Decise di tornare nella sua citta’ natale, Trapani, per il matrimonio di un collega ed amico, che viene ucciso davanti a lui. Dario allora si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprira’ che questi aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e lui completerà l’indagine

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa Diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Presa Diretta, uno speciale sul Coronavirus e la sfida dell’Italia.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento con Fuori dal coro.

STASERA IN TV 25 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 stasera va in onda in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 25 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – John Wick

Su Italia 1 questa sera va in onda il film John Wick, diretto da David Leitch.

Trama: Dopo l’improvvisa morte della moglie, John Wick riceve da lei un ultimo regalo: un cucciolo di beagle accompagnato da un biglietto che lo esorta a non dimenticare mai come si fa ad amare. Il profondo dolore di John, pero’, viene interrotto quando la sua auto, una Boss Mustang del 1969, attira l’attenzione del sadico malvivente Iosef Tarasof che, nonostante il rifiuto di John, insieme ai suoi tirapiedi irrompe in casa dell’uomo per prendersi l’auto con la violenza. Il gesto della banda scatenera’ quindi il risveglio di uno dei piu’ crudeli assassini che la malavita abbia mai conosciuto: John, infatti, e’ stato a lungo un leggendario e feroce killer di New York, che lavorava per il padre di Iosef, il boss Viggo Tasarov. E la sua ricerca di vendetta rimettera’ in moto la spietata macchina di morte che il mondo della criminalita’ una volta temeva…

Trailer:



PROGRAMMI 25 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 25 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 122 Prima TV

21:30 – Antonino Chef Academy 1^TV

Su Tv8 questa sera va in onda il cooking show Antonino Chef Academy.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Nove lune e mezza

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Nove lune e mezza, con Claudia Gerini, Chiara Mastalli, Alessandro Tiberi.

Trama:

Lina e Tina sono due sorelle molto diverse e hanno una visione completamente opposta della maternità: la prima, violoncellista, non vuole assolutamente avere figli, mentre la seconda, vigile urbano, non vede l’ora di diventare mamma, ma non riesce a rimanere incinta. Le due, però, sono anche molto unite e, per questo motivo, Lina decide di fungere da madre surrogata per Tina, il tutto senza dire niente ai rispettivi compagni e alla loro famiglia. Ciò darà origine a una serie di equivoci e situazioni tragicomiche.

SKY UNO

20:15 – Cuochi d’Italia Ep. 11

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo episodio di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

