Stasera in tv 24 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 24 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 24 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Mia e il leone bianco

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Mia e il leone bianco.

Trama: Mia è solo una bambina di undici anni quando forgia una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per tre anni, i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Oramai quattordicenne, Mia scopre che il padre ha intenzione di vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei. Disperata, non ha altra scelta che scappare con l’animale per raggiungere la riserva naturale di Timbavati, dove il leone sarà protetto per sempre.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Rocco Schiavone 4

Questa sera su Rai 2 va in onda la nuova stagione di Rocco Schiavone.

Trama: Rocco è in ospedale per un’operazione, quando viene a sapere che un noto industriale è morto per un errore di trasfusione. Sentendo odore di crimine, inizia un’indagine notturna e segreta tra i corridoi dell’ospedale.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 24 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Svegliati amore mio

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli.

Trama: Nana’ Santoro (Sabrina Ferilli) è una parrucchiera di provincia, moglie di Sergio (Ettore Bassi), operaio in acciaieria, e madre di Sara (Caterina Sbaraglia), promessa del nuoto. Dopo anni all’estero, Mimmo (Francesco Arca), amico di Sergio ed ex fidanzato di Nana’, torna in città e mostra di non aver dimenticato l’antico amore. I tre assistono alla gara di nuoto di Sara, che accusa un malore e viene ricoverata in coma. La famiglia è disperata. Mimmo cerca di rendersi utile, malcelando i suoi sentimenti. Nana’ scopre che una compagna di nuoto di Sara e’ morta di recente. La dottoressa Placido annuncia che è malata di leucemia. In ospedale la ragazzina conosce Lorenzo, un altro bambino malato. Nana’ scopre che la dottoressa ha raccolto molti dati, da cui emerge che l’inquinamento dell’acciaieria è responsabile delle malattie dei bambini.

GUIDA TV 24 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Barry Seal

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Barry Seal.

Trama: Una storia vera, quella raccontata in Barry Seal – Una Storia Americana, biopic su un ex pilota statunitense divenuto in seguito prima contrabbandiere di droga per il cartello di Medellin – capeggiato da Pablo Escobar e dai fratelli Ochoa – e in seguito informatore della DEA.

PROGRAMMI 24 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 24 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:25 – Italia’s Got Talent – Finale

Su Tv8 questa sera va in onda la finale di Italia’s Got Talent. Il talent che porta in scena personaggi con un particolare talento. Alcuni giudici seduti ad un bancone sono chiamati a giudicare i concorrenti che si esibiscono sul palco mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi disciplina, siano essi cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda in diretta una nuova puntata di Accordi&Disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Inheritance

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Inheritance.

Trama: Lauren Monroe appartiene a una buona famiglia e lavora nell’ufficio del procuratore distrettuale di New York. La sua esistenza perfetta va in pezzi dopo la morte del padre, un magnate della finanza. La maggior parte della fortuna di famiglia finisce in eredità alla madre e al fratello, un politico, mentre Lauren riceve solo una piccola parte del denaro e una misteriosa busta contenente le indicazioni per un bunker nascosto nel profondo del bosco. All’interno del bunker, Lauren scopre un uomo debilitato e sull’orlo della morte: si tratta di Morgan, tenuto prigioniero in segreto per oltre trent’anni. Insicura sul cosa fare, Lauren inizia a prendersi cura di lui realizzando pian piano quale situazione incomprensibile il padre si sia lasciato dietro.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Italia’s Got Talent – Finale

Su Sky Uno questa sera è in programma la finale di Italia’s Got Talent. Il talent che porta in scena personaggi con un particolare talento. Alcuni giudici seduti ad un bancone sono chiamati a giudicare i concorrenti che si esibiscono sul palco mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi disciplina, siano essi cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora.

