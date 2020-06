Stasera in tv 24 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 24 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 24 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti ignoti

21: 25 – Nero a metà

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata, in replica, di Nero a metà.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di N.C.I.S

Trama: La serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero, è stata fondata addirittura nel 1882, e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines. Nei suoi compiti però rientra anche l’attività di controspionaggio e di antiterrorismo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:55 – Maturità 2020 – Diari

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – La tempesta perfetta

Su Rete 4 va in onda il film La tempesta perfetta,

Trama: Il capitano Bill Tyne, a bordo dell’Andrea Gail, parte per una partita di pesca pericolosa. L’impresa riesce, ma sulla via del ritorno l’imbarcazione resta coinvolta in un uragano di drammatiche proporzioni. Petersen racconta l’amicizia virile tra rudi uomini del mare.

STASERA IN TV 23 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – New Amsterdam

Su Canale 5 stasera va in onda l’ultima puntata di New Amsterdam.

Trama: Max cerca una soluzione nel crowdfunding dopo una sua illuminante apparizione in un video virale “Go Fund Me”. Reynolds affronta i suoi ultimi casi al New Amsterdam prima del trasferimento a San Francisco . Kapoor aiuta un ex pilota ad affrontare la sua vita da paraplegico.

GUIDA TV 24 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:15 – X-men: conflitto finale

Su Italia 1 questa sera va in onda X-men: conflitto finale,

Trama: Scoperta una cura per i mutanti, si riapre la caccia agli X-Men: questa volta, l’intreccio ruota soprattutto intorno alla resurrezione e alla caduta di Jean Grey, divenuta Fenice, pericolosissima e quasi onnipotente mutante.

Trailer:

PROGRAMMI 24 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – Ustica, 40 anni di bugie

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 24 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago di Como

21:30 – Due cuori e una provetta

Su Tv8 questa sera va in onda il film Due cuori e una provetta, film con Jennifer Aniston e Jason Bateman.

Trama: Wally e Kassie sono due migliori amici newyorkesi quarantenni. Un giorno Kassie, stanca di attendere la storia giusta che non arriva mai, decide di fare un figlio da sola e crescerlo fuori città. Sceglie quindi come donatore Ronald, tutto fisico, sorrisi e disponibilità, e Wally, che è tutto nevrosi, ipocondria e insofferenze, si scopre improvvisamente gelosissimo. Durante il party per l’inseminazione, ubriaco fradicio, scambia il suo seme con quello di Ronald, poi perde coscienza e dimentica tutto. Quando, però, 7 anni dopo, la donna torna a New York con il piccolo nevrotico e ipocondriaco Sebastian, Wally non può che constatare che si trova di fronte a un suo piccolo clone. Comincia così a ricordare.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Ti presento Patrick

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ti presento Patrick, con Beattie Edmondson e Ed Skrein.

Trama: Sarah, insegnante single, eredita il pestifero Patrick dalla nonna e si ritrova costretta a gestire le esigenze del viziato e inaspettato ospite. Ma il cagnolino l’aiuterà a trovare l’amore.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma un’altra puntata di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

