Stasera in tv 24 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 24 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 24 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un sacchetto di biglie

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita il film Un sacchetto di biglie.

Trama: Parigi. Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che, bambini, vivono nella Francia occupata dai nazisti. Un giorno il padre dice loro che debbono iniziare un lungo viaggio attraverso la Francia per sfuggire alla cattura. Non dovranno mai ammettere, per nessun motivo, di essere ebrei.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La caserma

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata de La caserma.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 24 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – L’amore strappato

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction L’amore strappato.

Trama: È passato molto tempo da quando Arianna (Francesca Di Maggio) è stata strappata ai suoi genitori, quando questi ricevono il conto dell’istituto in cui la bambina ha vissuto prima dell’adozione. Rosa (Sabrina Ferilli) trova in quelle carte un indizio da cui partire per mettersi sulle tracce della figlia. Mentre Rocco (Enzo Decaro) cerca un modo per saldare il debito, la donna inizia una faticosa ricerca che potrebbe portarla a un passo dalla felicità. Quando poi Rosa e Rocco sembrano aver trovato Arianna non possono avvicinarla: lo ha stabilito il Tribunale. E’ Ivan (Romano Reggiani) a mettersi in contatto con la sorella, riaprendo la ferita di un passato doloroso che la ragazza ha cercato di lasciarsi alle spalle. Dopo anni passati nella convinzione che la sua famiglia l’avesse abbandonata, la verità si rivela agli occhi di Arianna, mettendola davanti ad una scelta difficile.

GUIDA TV 24 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Red Sparrow

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Red Sparrow.

Trama: Un adattamento del libro di spionaggio di Jason Matthews, i cui diritti cinematografici sono stati comprati dalla 20th Century Fox con un assegno a 7 cifre. Il libro è ambientato nella Russia contemporanea, e racconta la storia dell’agente segreto Dominika Egorova che lotta per sopravvivere nella burocrazia di ferro dell’intelligence post-sovietica. Contro la sua volontà diventa un “Sparrow”, un agente addestrato alla seduzione, che deve operare contro Nathaniel Nash, un agente della CIA al suo primo incarico, che gestisce le più sensibili penetrazioni all’interno dell’intelligence russa.

PROGRAMMI 24 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 24 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:25 – Italia’s Got Talent – Audizioni

Su Tv8 questa sera va in onda la nuova stagione di Italia’s Got Talent. Il talent che porta in scena personaggi con un particolare talento. Alcuni giudici seduti ad un bancone sono chiamati a giudicare i concorrenti che si esibiscono sul palco mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi disciplina, siano essi cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda in diretta una nuova puntata di Accordi&Disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Fuga da Pretoria

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Fuga da Pretoria.

Trama: La vera storia di Tim Jenkin e Stephen Lee, due giovani bianchi sudafricani detenuti come terroristi nella prigione di Pretoria durante il regime dell’apartheid nel 1978. Determinati a fuggire, escogiteranno un piano tanto originale quanto pericoloso.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno questa sera è in programma Italia’s Got Talent. Il talent che porta in scena personaggi con un particolare talento. Alcuni giudici seduti ad un bancone sono chiamati a giudicare i concorrenti che si esibiscono sul palco mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi disciplina, siano essi cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora.

