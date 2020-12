Stasera in tv 23 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 23 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 23 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta – Gerusalemme ai tempi di Gesù

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta. Alberto Angela presenta la nuova stagione di ”Ulisse: il piacere della scoperta”. Sei nuove puntate in esclusiva, dedicate alla storia, all’arte e alla cultura. Da non perdere la meraviglia delle riprese con la tecnologia in 4K, per le storie dei personaggi protagonisti dei racconti e per lo splendore dei luoghi che non stancano mai di affascinare il pubblico.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Alla ricerca di Nemo

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Alla ricerca di Nemo.

Trama: Nemo, il figlio di Marlin un pesce pagliaccio viene pescato e l’unico indizio per ritrovarlo è l’indirizzo sulla maschera da sub che il pescatore ha perso.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda Chi l’ha visto?.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia

STASERA IN TV 23 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Fratelli Caputo

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction Fratelli Caputo.

Trama: Roccatella è un piccolo borgo siciliano senza tempo. Qui, Nino Caputo, un artista che gestisce un’agenzia di improbabili saltimbanchi, sfiderà alle prossime elezioni comunali un terribile avversario. Si tratta di Alberto Caputo, il suo fratellastro milanese, mai visto e conosciuto. Nino è stato sobillato dalla madre Agata a contrastare l’invasore. La donna non ha mai perdonato al defunto ex marito il tradimento e la sua nuova vita in continente. Alberto, per fronteggiare il fratello, chiama così da Milano la famiglia. Ed ecco Patrizia, insieme all’adolescente Barbara e a Giacomino. Dovranno dividere il casale non solo con Nino ed Agata ma anche con Turi un aiutante di Nino-e con Rosalia, la domestica. E mentre Patrizia spera in una convivenza a tempo determinato (giusto il tempo delle elezioni), Barbara è sempre più insofferente.

GUIDA TV 23 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene presentano – L’incredibile viaggio di Marika

Questa sera su Italia 1 va in onda uno speciale de Le Iene. Un’avventura straordinaria in moto attraverso la Sardegna, vivendo emozioni ed esperienze incredibili: il sogno di Marika si è realizzato e ora, insieme ai suoi compagni di viaggio Matteo Viviani, Simone Zignoli e Francesca Gasperi, è il momento di tornare a casa per cominciare una nuova vita!.

PROGRAMMI 23 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 23 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Venti20

Su Tv8 questa sera va in onda il documentario Venti20, con Alessio Viola. Il 2020 è stato, senz’ombra di dubbio, un Annus Horribilis che i nostri nipoti studieranno sui libri di scuola come noi abbiamo fatto con il 1918, anno della Spagnola, con il 1929, anno del crollo di Wall Street e con l’attentato alle Torri Gemelle del 2001. Un anno che ha sconvolto le nostre abitudini, cambiato le nostre certezze, costringendoci a ripensare alla nostra scala di valori. In poche parole: un anno di svolta, che segna inesorabilmente un prima e un dopo e per questo, è anche un anno di bilanci. Cosa vogliamo dimenticare, lasciar sbiadire per sempre? Quale esperienza invece, insegnamento vogliamo portarci nel futuro?

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Apocalypto

Questa sera sul Nove va in onda il film Apocalypto.

Trama: Zampa di Giaguaro vive tranquillamente nel suo villaggio occupandosi della caccia, come ha fatto suo padre prima di lui e come faranno i suoi figli quando lui non ci sarà più. All’improvviso la sua esistenza viene sconvolta dall’arrivo di un’altra tribù che semina la morte e fa prigionieri i sopravvissuti. Pur di salvare la moglie e i figli, Zampa di Giaguaro vince la paura e combatte contro tutti.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Shall we dance?

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Shall we dance?

Trama: Per scappare dalla routine, uomo brizzolato si inscrive in un corso di ballo di nascosto dalla famiglia. Attraverso il ballo riscoprirà il “sapore” delle cose che lo circondano.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Cirque du Soleil

Su Sky Uno questa sera è in programma uno spettacolo del Cirque du Soleil.

