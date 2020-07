Stasera in tv 22 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 22 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 22 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata di SuperQuark con Piero Angela.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90° Gol Flash

21:45- NCIS

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di NCIS.

Trama: Durante un Battesimo dell’Equatore a bordo della USS Ewing, un modo per celebrare il passaggio di una nave della Marina a ttraverso il “Parallelo Zero”, viene avvistato un corpo senza vita in mare…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Ticker

Su Rete 4 va in onda il film Ticker con Steven Seagal, Dennis Hopper, Tom Sizemore, Jaime Pressly.

Trama: San Francisco: il detective Ray Nettles e il suo partner Art “Fuzzy” Rice devono vedersela con la pericolosa gang terroristica capeggiata da Swan. Dopo l’arresto della bella scienziata Claire Manning, che fa parte della banda, Swan ne pretende il rilascio e per ottenerlo minaccia attentati dinamitardi a oltranza in tutta la citta’. Nettles si rivolge percio’ a Frank Glass, esperto in esplosivi…

STASERA IN TV 22 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Come sorelle

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Come sorelle.

GUIDA TV 22 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Chicago Fire.

Trama: Chloe rimane gravemente ferita in un incidente d’auto. Naomi chiede a Casey di accompagnarla all’incontro con i capi della Grandbrook.

PROGRAMMI 22 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Il medico della mutua

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Il medico della mutua con Alberto Sordi, Ida Galli, Bice Valori, Nanda Primavera, Franco Scandurra, Leopoldo Trieste.

Trama: Giovane dottore cerca di arricchirsi attirando a se piu’ pazienti della mutua possibili.

PROGRAMMI TV 22 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Tulipani – Amore, onore e una bicicletta

Su Tv8 questa sera va in onda il film Tulipani – Amore, onore e una bicicletta.

Trama: Anna (Ksenia Solo), graziosa giovane donna canadese, si reca in Puglia per spargere le ceneri della madre, originaria di quelle terre. Sarà l’occasione per scoprire sconvolgenti verità sui suoi genitori, in particolare sul pardre Guako (Gijs Naber), olandese arrivato in Puglia in bicicletta e diventato eroe del villaggio per aver combattuto la mafia locale su un meraviglioso campo di tulipani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Ma cosa ci dice il cervello

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ma cosa ci dice il cervello

Trama: Giovanna mette le sue abilita’ di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Best Bakery – Pasticcerie d’Italia.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 21 luglio 2020, programmi e film: Sorelle, Lo show dei record, Cartabianca Stasera in tv lunedì 20 luglio 2020, programmi e film: Il giovane Montalbano, Made in Sud, Finalmente la felicità Stasera in tv giovedì 16 luglio 2020, programmi e film: Che Dio ci aiuti 5, Temptation Island, L’alba del pianeta delle scimmie