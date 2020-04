Stasera in tv 22 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 22 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 22 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori

Questa sera su Rai 1 torna Alberto Angela con Meraviglie – La Penisola dei tesori, il quale farà scoprire ai telespettatori i segreti e le bellezze di Pisa.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Quello che veramente importa

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Quello che veramente importa, con Oliver Jackson-Cohen e Camilla Luddington.

Trama: Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Alec viene a sapere di appartenere ad una famiglia con il dono della guarigione. E’ un dono che non è destinato a tutti, ma inizialmente lui lo rifiuta.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 va in onda Stasera Italia Speciale, con diversi approfondimenti relativi all’emergenza Coronavirus.

STASERA IN TV 22 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Tu sì que vales

Su Canale 5 stasera va in onda, in replica, Tu sì que vales, lo show che vede Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e una giuria popolare a valutare le esibizioni di vari artisti “allo sbando”.

GUIDA TV 22 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Jurassic Park III

Su Italia 1 questa sera va in onda il terzo capitolo del celebre capolavoro di Steven Spielberg, Jurassic Park – Il mondo perduto.

Trama: Un avventuriero e sua moglie convincono il paleontologo Alan Grant, alla ricerca di fondi per studiare il grado di intelligenza dei velociraptor, e altri 4 compagni di viaggio a fare un tour a bordo di un aereo a Isla Sorna. L’isola, tempo addietro sede del famoso parco preistorico, si è trasformata in un ambiente perfetto per la crescita e lo sviluppo dei dinosauri. Quando i sette, vittime di un incidente, rimangono bloccati sull’isola, il dottor Grant capisce le vere intenzioni dell’avventuriero e di sua moglie.

Trailer:

PROGRAMMI 22 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 22 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 143 Prima TV

21:30 – L’uomo bicentenario

Su Tv8 questa sera va in onda L’uomo bicentenario, famosa pellicola con protagonista Robin Williams.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – L’amore non va in vacanza

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film L’amore non va in vacanza, con Cameron Diaz e Kate Winslet.

Trama: Una ragazza americana e una ragazza inglese si scambiano la casa per le vacanze in cerca di pace e solitudine per riprendersi dalle ultime delusioni sentimentali. L’amore non va in vacanza però quindi busserà alle loro porte anche lontano da casa.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 13

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo episodio di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

