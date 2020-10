Stasera in tv 21 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 21 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 21 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta che oggi parlerà della famiglia Kennedy.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Mare Fuori

Questa sera su Rai 2 va in onda la quinta puntata della serie tv, Mare fuori.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 torna Federisca Sciarelli con il suo Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – STASERA ITALIA SPECIALE

Su Rete 4 torna Stasera Italia speciale

STASERA IN TV 21 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:27 – METEO.IT

20:28 – STRISCINA LA NOTIZINA – la vocina dell’insofferenzina

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – INTER – BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2020.

GUIDA TV 21 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:18 – LE IENE SHOW

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Alla conduzione Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

PROGRAMMI 21 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 21 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Escobar – Il fascino del male

Su Tv8 questa sera va in onda il film Escobar – Il fascino del male.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – 5 Days of War

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film 5 Days of War

Trama: Thomas Anders (Rupert Friend) è uno dei migliori inviati di guerra, capace di raccontare con i suoi reportage dettagliati gli orrori dei paesi devastati da anni di lotte intestine o occupazioni straniere, finendo spesso per essere coinvolto in prima persona dagli eventi. Appena ritornato dall’Iraq – dove aveva assistito impotente alla morte di un collega – viene mandato insieme a un cameraman a Tbilisi a seguire l’evolversi della situazione nel sud dell’Ossezia, regione da sempre contesa tra Russia e Georgia. Ma lo scoppio dell’ennesimo conflitto armato, deciso dal presidente georgiano (Andy Garcia) e culminato in un attacco ingiustificato a dei civili, spinge il reporter a mettersi in pericolo per le verita’ che rivela al mondo e per l’aiuto che presta a Tatia, giovane ragazza in cerca della sua famiglia.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Padova

21:15 – Face Off

Su Sky Uno questa sera è in programma Face Off.

