Stasera in tv 21 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 21 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 21 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

Questa sera su Rai 1 va in onda un episodio di Ulisse: il piacere della scoperta, la trasmissione di Alberto Angela. In questa puntata Alberto Angela celebra il Natale di Roma accompagnando i telespettatori in un affascinante viaggio tra le meraviglie della Roma imperiale: la Roma dei Cesari. Partendo dal Mausoleo di Augusto – appena riaperto al pubblico dopo un restauro durato 14 anni – ripercorriamo le tappe fondamentali che caratterizzarono la nascita e l’espansione di uno dei più grandi imperi di tutti i tempi e scopriamo come e perché la città di Roma in quel periodo raggiunse il suo massimo splendore.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Tutta colpa dell’amore

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Tutta colpa dell’amore.

Trama: Melanie, una giovane stilista talentuosa, si trasferisce dall’Alabama a New York dove lavora e dove si innamora, ma prima di potersi lasciar andare dovrà troncare con suo marito.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Zona bianca

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Zona bianca.

STASERA IN TV 21 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Buongiorno, mamma!

Questa sera su Canale 5 va in onda la miniserie Buongiorno, Mamma! con Raoul Bova.

Trama: Nella famiglia Borghi è la madre, Anna (Maria Chiara Giannetta) ad essere davvero speciale per i suoi cari. Ma è il padre Guido (Raoul Bova), preside del locale liceo, a occuparsi dei ragazzi: la coscienziosa Francesca, il ribelle Jacopo, la geniale Sole e il piccolo Michelino. L’arrivo di Agata, misteriosa infermiera, porterà alla luce segreti tenuti troppo a lungo nascosti. Venuto meno l’aiuto di Lucrezia, la famiglia si trova in serie difficoltà economiche. Guido, a scuola, conosce la nuova insegnante di sostegno Miriam Castellani (Serena Autieri), mentre prova a sbloccare il fondo fiduciario costituito da Anna per i ragazzi, trovandosi di fronte ad un’amara realtà. Intanto i figli si mobilitano per aiutare il padre mentre Agata scopre un segreto nel passato di Anna e Guido.

GUIDA TV 21 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Segnali dal futuro

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Segnali dal futuro.

Trama: Professore di astrofisica trova lettera scritta da bambina cinquanta anni fa con le coordinate spazio temporali di dove avverranno enormi catastrofi. Cerca di utilizzare la lettera per salvare le persone.

PROGRAMMI 21 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 21 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:25 – Name That Tune

Su Tv8 questa sera va in onda la nuova edizione di Name That Tune – Indovina la canzone. Sei uno di quelli che sa riconoscere una canzone dai primi tre secondi? Ascolti musica tutto il giorno e sei sempre preparato sulle hit del momento? Allora non puoi perdere Name That Tune – Indovina la canzone, il nuovo e irresistibile quiz musicale condotto da Enrico Papi, pronto a divertire i concorrenti VIP e il pubblico a casa.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda in diretta una nuova puntata di Accordi&Disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – The Fotograph

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di 4 ristoranti. La sfida si gioca fra quattro ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri tre che commentano e votano location, menù, servizio e soprattutto il conto!

