Stasera in tv 20 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 20 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 20 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Supercoppa italiana: Juventus-Napoli

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita di Supercoppa italiana Juventus-Napoli.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Qualcosa di speciale

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Qualcosa di speciale.

Trama: Per affrontare la perdita della moglie, Burke Ryan ha scritto un libro su come superare i problemi legati alla solitudine. Il successo inaspettato lo ha trasformato in un vero e proprio guru dell’elaborazione del lutto. Durante un viaggio per una conferenza a Seattle, Burke si innamora di una donna arrivata per assistere ai suoi seminari. Scoprirà così di non aver mai fatto realmente i conti con la morte della consorte.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 20 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Made in Italy

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction Made in Italy.

Trama: Sono passate alcune settimane e Irene e Monica convivono: mentre Monica fa collezione di giovani amanti, Irene si è convinta a ritornare con Luigi che ha organizzato a casa Mastrangelo la cena di fidanza-mento di fronte a tutti i parenti riuniti. La cena si terrà alla sera di una giornata complicata per Irene: infatti dovrà andare a Sumirago presso la fabbrica Missoni per ritirare alcuni capi per uno shooting. Nel frattempo Monica è incaricata da Ludovica di aiutare Eleonora, l’altra giovane redattrice di Appeal: dovranno organizzare al Parco Sempione, un servizio fotografico con i bambini. La giornata dai Missoni prende una piega inaspettata: infatti Irene riesce ad entrare in sintonia con Ottavio e Rosita che la invitano a pranzo e le rilasciano un’intervista, anche se sostituiscono i capi che erano stati scelti da Ludovica per lo shooting.

GUIDA TV 20 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Alice in Wonderland

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Alice in Wonderland.

Trama: Alice ha diciannove anni e le viene proposto un matrimonio di convenienza con un ragazzo benestante quanto ottuso. Alice non ricorda più le sue avventure nel Paese delle Meraviglie, ma ecco che di nuovo vede il coniglio e ripiomba nella tana magica.

PROGRAMMI 20 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Atlantide, il programma di approfondimento di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 20 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – La cuoca del Presidente

Su Tv8 questa sera va in onda il film La cuoca del Presidente. Hortense Laborie, chef di punta del Perigord, si stupisce quando il presidente della Repubblica francese in persona la sceglie come sua cuoca personale, nominandola responsabile della preparazione di tutti i suoi pranzi all’Eliseo. Nonostante l’invidia e la gelosia degli altri membri dello staff della cucina, Hortense riesce sin da subito a imporsi tra i fornelli grazie al suo carattere indomito e la semplicità dei suoi piatti seduce il palato del presidente più del previsto tanto che tra le stanze del potere la sua presenza comincia a generare qualche sospetto di troppo.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda in diretta una nuova puntata di Accordi&Disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Tutti per 1 – 1 per tutti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Tutti per 1 – 1 per tutti.

Trama: I Moschettieri D’Artagnan, Porthos e Athos sono richiamati dalla Regina Anna d’Austria per un’ultimissima missione segreta. Guidati stavolta da una singolare veggente di nome Tomtom, si lanceranno in una nuova, mirabolante, avventura che intreccerà i destini della piccola Principessa Ginevra, figlia di Enrichetta d’Inghilterra, e Buffon, un giovanissimo e riccioluto orfanello. In un viaggio costellato di sfide di ogni genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cirano, si troveranno ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella all’amicizia.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno questa sera è in programma Italia’s Got Talent. Torna il talent più imprevedibile di sempre: Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano valutano improbabili talenti che si esibiscono in svariate discipline.

