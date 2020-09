Stasera in tv 2 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 2 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 2 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Seat Music Awards 2020

Questa sera su Rai 1 va in onda in diretta l’appuntamento con il Seat Music Awards 2020.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor 3

Questa sera su Rai 2 va in onda in prima tv un’altra puntata di The Good Doctor 3.

Trama: Morgan e Shaun si occupano di ricostruire la laringe di un bambino, mentre Park e Claire affrontano il caso di un vigile del fuoco che rischia di perdere un braccio. Carly, dopo una serata passata al karaoke, si rende conto che Shaun è innamorato di Lea e lo lascia…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Capri-Revolution 1^TV

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film Capri-Revolution.

Trama: Siamo nel 1914, l’Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani nordeuropei ha trovato sull’isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell’arte. Ma l’isola ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia. Il film narra l’incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu e il giovane medico del paese. E narra di un’isola unica al mondo…

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Qualcosa di cui sparlare

Su Rete 4 va in onda il film Qualcosa di cui sparlare, con Julia Roberts.

Trama: Grace becca il marito che ci prova con un’altra donna, lo lascia e si ritira con la figlia nella sua città di origine dove comincia a sparlare del suo ex fino a farlo diventare lo zimbello di tutti.

STASERA IN TV 2 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Il generale Dalla Chiesa

Su Canale 5 stasera va in onda la fiction Il generale Dalla Chiesa.

GUIDA TV 2 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:20 – C.S.I.

21:20 – Acts of Violence

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Acts of Violence con Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore

Trama: Tre coraggiosi fratelli non esitano a mettere a repentaglio le loro stesse vite per salvare la fidanzata di uno di loro.

PROGRAMMI 2 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 2 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Il codice Da Vinci

Su Tv8 questa sera va in onda il film tratto dall’omonimo best seller di Dan Brown Il codice Da Vinci con Tom Hanks.

Trama: Il professore Langton di simbologia religiosa dell’Università di Harvard viene coinvolto nello strano decesso del curatore del museo Louvre a Parigi. Le sue indagini lo porteranno attraverso un lungo percorso fino a un segreto riguardante la vita di Gesù e quindi tutti i cardini della fede cattolica.Data di uscita: Cannes 2006

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Genitori quasi perfetti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Genitori quasi perfetti.

Trama: Una madre single invita gli amichetti del figlio e i rispettivi genitori per una festa dai risvolti tragicomici

SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Face off

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Face off.

