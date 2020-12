Stasera in tv 2 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 2 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 2 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:35 – Gigi Proietti – L’ultimo Re

Questa sera su Rai 1 va in onda uno speciale, intitolato Gigi Proietti – L’ultimo Re, dedicato al ricordo del grande attore romano, ad un mese dalla sua scomparsa. Una celebrazione sorridente e non nostalgica del grande mattatore in cui alcuni compagni di viaggio della sua lunghissima e strepitosa carriera nel mondo dello spettacolo gli rendono onore con una serie di testimonianze e di racconti inediti. Il racconto delle memorie è alternato con alcuni dei momenti più belli degli ultimi due spettacoli televisivi che hanno avuto Gigi Proietti come protagonista principale.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – L’Alligatore

Questa sera su Rai 2 va in onda la nuova serie L’Alligatore.

Trama: Un giovane colombiano, fermato dalla polizia all'aeroporto di Venezia, viene trovato in possesso di cocaina e confessa che doveva consegnarla alla pensione "Zodiaco". I poliziotti si recano all'appuntamento e, quando Nazzareno Corradi bussa alla porta della stanza, lo arrestano accusandolo di traffico internazionale di stupefacenti. L'avvocato Bonotto, che difende Corradi, contatta l'Alligatore. Ritiene che il suo cliente sia vittima di una macchinazione, una vendetta della polizia per una rapina avvenuta anni prima in cui sono morti due agenti. L'Alligatore decide ancora una volta di accettare il caso.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 2 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Il silenzio dell’acqua 2

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata della serie Il silenzio dell’acqua 2.

GUIDA TV 2 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – The legend of Tanzan

Questa sera su Italia 1 va in onda il film The legend of Tarzan.

Trama: Tarzan ha lasciato la verde jungla del Congo ormai da quasi dieci anni e vive felicemente a Londra con la moglie Jane. Un giorno la sua tranquilla quotidianità viene interrotta dalla prospettiva di tornare nei luoghi dove è cresciuto, riaffrontando questioni del passato.

PROGRAMMI 2 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 2 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:40 – X Factor 2020

Su Tv8 questa sera va in onda la puntata in replica di X Factor.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Accordi e disaccordi

Questa sera sul Nove va in onda Accordi e disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Sono tornato

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Sono tornato.

Trama: La commedia di Luca Miniero con Massimo Popolizio e Frank Matano. Nell’Italia di oggi fa la sua comparsa il vero Benito Mussolini, che vuole riconquistare il Paese.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – X Factor 2020 – The Road to Live

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di X Factor 2020 The Road to Live.

