Stasera in tv 19 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 maggio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 19 maggio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 19 maggio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Coppa Italia: Atalanta-Juventus

Questa sera su Rai 1 va in onda la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Non c’è campo

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Non c’è campo.

Trama: Ironica commedia di Federico Moccia con Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi. Un gruppo di liceali, in gita in un borgo sperduto, deve rinunciare a Internet per una settimana.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Zona bianca

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Zona bianca.

STASERA IN TV 19 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Buongiorno, mamma!

Questa sera su Canale 5 va in onda la serie con Raoul Bova Buongiorno Mamma!.

Trama: Dopo l’incidente d’auto, Agata e Sole vengono portate in ospedale: la ragazzina è in condizioni gravissime. Guido (Raoul Bova) viene a sapere che è Federico il padre del bambino e lo aggredisce pretendendo delle spiegazioni. Mentre Colaprico cerca di usare la situazione per colpire i Borghi, la piccola Sole ha bisogno di sangue ma l’unica a poterglielo donare è Agata che ha già lasciato Bracciano. Sole, ormai guarita grazie alla trasfusione con il sangue di Agata, torna a casa ma rimane sconvolta quando scopre che tra Guido e Miriam c’è del tenero. Intanto Greta, che ha appreso che non potrà più camminare, sembra tramare qualcosa. Agata, rientrata a casa Borghi, fa una sconvolgente scoperta sul passato di Guido…

GUIDA TV 19 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Un’impresa da Dio

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Un’impresa da Dio.

Trama: Politico rampante affronta una crisi perché Dio gli affida un importante incarico: costruire un’arca.

PROGRAMMI 19 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 19 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:25 – Name That Tune

Su Tv8 questa sera va Name That Tune – Indovina la canzone. Sei uno di quelli che sa riconoscere una canzone dai primi tre secondi? Ascolti musica tutto il giorno e sei sempre preparato sulle hit del momento? Allora non puoi perdere Name That Tune – Indovina la canzone, il nuovo e irresistibile quiz musicale condotto da Enrico Papi, pronto a divertire i concorrenti VIP e il pubblico a casa.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda in diretta una nuova puntata di Accordi&Disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – The Raven

Trama: Nel 1849 un serial killer semina il panico nella città di Baltimora commettendo atroci delitti, ispirati dalla lettura dei racconti gotici di Edgar Allan Poe, pubblicati nel giornale locale. Poiché le indagini non portano in alcuna direzione, la polizia chiede allo scrittore di affiancare il giovane detective Emmett Fields. Dapprima reticente, Allan Poe si troverà coinvolto in prima persona quando dovrà ritrovare la fidanzata, catturata dal pericoloso maniaco.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Cinque ragazzi per me.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI