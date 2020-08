Stasera in tv 19 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 19 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 19 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata di SuperQuark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 –High Society – Quando gli opposti si attraggono

Questa sera su Rai 2 va in onda il film High Society.

Trama: Aura ed Anabel sono state scambiate alla nascita, a causa dell’imperdonabile distrazione di due giovani e sbadate infermiere.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – L’affido – Una storia di violenza

Questa sera su Rai 3 va in onda il film L’affido – Una storia di violenza.

Trama: Dopo il divorzio da Antoine, Myriam cerca di ottenere l’affido esclusivo di Julien, il figlio undicenne. Il giudice assegnato al caso decide però per l’affido congiunto. Ostaggio di un padre geloso e irascibile, Julien vorrebbe proteggere la madre dalla violenza fisica e psicologia dell’ex coniuge. Ma l’ossessione di Antoine è pronta a trasformarsi in furia cieca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – CR4 – La repubblica delle donne

Su Rete 4 va in onda il meglio di CR4 – La repubblica delle donne, il programma condotto da Piero Chiambretti.

STASERA IN TV 19 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Champions League: Lione-Bayern Monaco

Su Canale 5 stasera va in onda la partita di Champions League Lione-Bayern Monaco.

GUIDA TV 19 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera va in onda un’altra puntata di Chicago Fire.

Trama: La Squadra è alle prese con l’incendio di un negozio di parrucchiere che si scopre essere doloso. Severide prende a cuore il caso e collabora con l’Ufficio Investigativo. Intanto, Franz, un Vigile del Fuoco della Caserma Ventisette, viene a reclamare l’ugello perforante, attrezzo usato dalla Cinquantuno in una delle emergenze. I ragazzi sono convinti di averlo restituito, ma non e’ cosi’. Tentando di riportarlo di nascosto, vengono ‘beccati’ da Klinginpill, una loro vecchia conoscenza. Per rimediare, Boden è costretto a ‘punire’ i suoi uomini.

PROGRAMMI 19 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 è in programmazione una puntata di Atalntide, il programma di Andre Purgatori.

PROGRAMMI TV 19 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – L’amore secondo Dan

Su Tv8 questa sera va in onda il film L’amore secondo Dan

Trama: Dan Burns ha perso la moglie e deve crescere tre figlie tanto giovani quanto irrequiete. Giornalista “specializzato” in questioni familiari, conduce la sua vita rifugiandosi nella routine. Ma quando, a una riunione di famiglia nella casa di vacanza a Rhode Island, incontra l’affascinante Marie, Dan si sente spronato a uscire dalla sua apatia. Almeno fino a quando scopre che la donna e’ la fidanzata di suo fratello.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – D.N.A – Decisamente non adatti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film con Lillo e Greg D.N.A – Decisamente non adatti.

Trama: Risate a volontà nella commedia diretta e interpretata da Lillo & Greg, con Anna Foglietta e Francesco Mura. Due ex compagni di scuola si incontrano dopo molti anni e decidono di scambiarsi i codici genetici, andando incontro a una sequela di equivoci.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Face Off

Su Sky Uno questa sera è in programma Face Off.

