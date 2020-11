Stasera in tv 18 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 18 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 18 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Calcio Nations League: Bosnia-Italia

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita di Nations League Bosnia-Italia

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Resta con me

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Resta con me.

Trama: Tami e Richard sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti con il bel tempo, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, incorrono in un uragano terrificante.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 18 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – All Together Now

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di All Together Now.

GUIDA TV 18 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Sherlock Holmes – Gioco di ombre

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre.

Trama: L’investigatore Sherlock Holmes, in compagnia dell’assistente Watson, è chiamato a indagare sulla misteriosa morte del principe d’Austria. L’ispettore Lestrade è convinto che si tratti di suicidio ma Sherlock sospetta di essere di fronte a un omicidio e riconosce i segni che solo la mente malvagia del professor Moriarty, rientrato a Londra da qualche tempo, potrebbe concepire. A complicare il lavoro dei due ci si mettono però Mycroft, fratello maggiore di Holmes, e la gitana Sim, prossimo obiettivo dell’assassino. Molto più complicata del previsto, la risoluzione del caso porterà tutti quanti in un pericoloso viaggio per l’Europa, dall’Inghilterra fino in Svizzera.

PROGRAMMI 18 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 18 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:40 – X Factor

Su Tv8 questa sera va in onda la puntata in replica di X Factor.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Riaccendiamo i fuochi

Questa sera sul Nove va in onda lo show Riaccendiamo i fuochi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Petra

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma la serie tv Petra in replica con Paola Cortellesi.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – X Factor 2020 – The Road to Live

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di X Factor 2020 The Road to Live.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 17 novembre 2020, programmi e film: Gli orologi del diavolo, Il Collegio, Ma cosa ci dice il cervello Stasera in tv lunedì 16 novembre 2020, programmi e film: Gli orologi del diavolo, GF Vip, Report Stasera in tv venerdì 13 novembre 2020, programmi e film: Tale e Quale Show, GF Vip, Freedom