Stasera in tv 17 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 17 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 17 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Green Book

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita il film Green Book.

Trama: Tre Oscar e tre Golden Globe al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. New York, 1962: Tony Lip, il buttafuori italo-americano del leggendario night club Copacabana, viene ingaggiato dal pianista jazz afroamericano Don Shirley che ha bisogno di un autista durante un tour programmato nel profondo degli Stati Uniti. Shirley sta per esibirsi in città dove i diritti civili non si sono ancora affermati e il razzismo continua ad essere una vergognosa piaga. Sarà un viaggio ricco di accadimenti e l’inizio di uno straordinario rapporto d’amicizia. Da una storia vera.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Rocco Schiavone 4

Questa sera su Rai 2 va in onda la nuova stagione di Rocco Schiavone.

Trama: Subito prima che la Polizia inizi gli scavi per riportare alla luce il cadavere di Luigi Baiocchi, Rocco Schiavone abbandona l’Italia. Sembra l’inizio di un lungo e solitario esilio per il vicequestore, ma inaspettatamente arrivano a fargli visita Brizio e Furio con importanti novità. Rocco, pieno di interrogativi e dubbi, fa ritorno ad Aosta, pronto a risolvere il caso dell’omicidio del ragioniere Favre, che era stato costretto a lasciare insoluto.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 17 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Sole a catinelle

Questa sera su Canale 5 va in onda il film di Checco Zalone Sole a catinelle.

Trama: Checco, un padre di famiglia che vende aspirapolveri, promette al figlio Nicolò di portarlo in vacanza qualora venga promosso a scuola con una pagella perfetta. Poiché Nicolò si impegna con tutto se stesso per essere promosso a pieni voti ma i soldi in famiglia sono pochi, Checco decide di mantenere a modo suo la promessa fatta. Partendo con la speranza di vendere qualche aspirapolvere ai parenti in Molise, padre e figlio si ritrovano a casa di Zoe, una ragazza ricca e madre di un bambino della stessa età di Nicolò. Entreranno così in un mondo fatto di feste esclusive, barche lussuose e serate “in”, che Checco provvederà a stravolgere con la sua simpatia e spregiudicatezza.

GUIDA TV 17 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Edge of Tomorrow

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Edge of Tomorrow – Senza domani.

Trama: In un futuro prossimo i Mimic, una super razza aliena, hanno attaccato la Terra, distruggendo le città e lasciando una scia di milioni di vittime umane. Feroci, brutali, armati e dotati di straordinarie capacità telepatiche, non hanno incontrato nessuno in grado di fermarli fino al giorno in cui gli eserciti di tutto il mondo decidono di unire le loro forze per un ultimo disperato tentativo di resistenza. Tra i comandanti scelti c’è anche Bill Cage (Tom Cruise) che, non allenato al combattimento, viene ucciso in pochi minuti insieme a un alieno. Inspiegabilmente Cage si risveglia dalla morte ma è condannato a ripetere lo stesso giorno e lo stesso combattimento più volte. Affinando tecniche e capacità scontro dopo scontro, Cage unisce le sue forze a quelle di Rita Vrataski (Emily Blunt), guerriero speciale che ha ucciso più Mimic di chiunque altro.

PROGRAMMI 17 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 17 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:25 – Italia’s Got Talent – Audizioni

Su Tv8 questa sera va in onda la nuova stagione di Italia’s Got Talent. Il talent che porta in scena personaggi con un particolare talento. Alcuni giudici seduti ad un bancone sono chiamati a giudicare i concorrenti che si esibiscono sul palco mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi disciplina, siano essi cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda in diretta una nuova puntata di Accordi&Disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Artù e Merlino – I cavalieri di Camelot

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Artù e Merlino.

Trama: Consumato dalla guerra, re Arthur ritorna a casa dopo decenni trascorsi all’estero a combattere contro l’Impero Romano. In sua assenza, però, il figlio illegittimo ha provveduto a corrompere tutto ciò che di buono c’era nel trono di Camelot. Stanco, Arthur dovrà unire le proprie forze con quelle del vecchio mago Merlin e dei più fedeli Cavalieri della Tavola Rotonda per tentare di riprendersi la corona.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno questa sera è in programma Italia’s Got Talent. Il talent che porta in scena personaggi con un particolare talento. Alcuni giudici seduti ad un bancone sono chiamati a giudicare i concorrenti che si esibiscono sul palco mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi disciplina, siano essi cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 16 marzo 2021, programmi e film: Makari, Stasera tutto è possibile, Real Madrid-Atalanta Stasera in tv lunedì 15 marzo 2021, programmi e film: Makari, L’isola dei Famosi, Presa Diretta Stasera in tv venerdì 12 marzo 2021, programmi e film: Il cantante mascherato, Grande Fratello Vip