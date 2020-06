Stasera in tv 17 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 17 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 17 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti ignoti

21: 25 – Finale Coppa Italia – Napoli vs Juventus

Questa sera su Rai 1 va in onda la finale di Coppa Italia, che vede lo scontro tra Napoli e Juventus.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il gioco del tradimento

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Il gioco del tradimento, thriller con Rachel Hunter e Clayton Chitty.

Trama: Per Lily, mamma e moglie, tutti i giorni sono uguali fino a quando inizia a flirtare con Grayson, insegnante del figlio. Il flirt si trasforma in una torrida relazione che Lily deve nascondere al marito e alle altre mamme. Presto però l’amante si trasforma in un vero e proprio psicopatico.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:55 – Maturità 2020 – Diari

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Pensavo fosse amore invece era un calesse

Su Rete 4 va in onda il film Pensavo fosse amore invece era un calesse, celebre commedia di e con Massimo Troisi.

Trama: Cecilia e Tommaso stanno per sposarsi, ma lei si tira indietro all’ultimo momento. Tomaso è troppo pigro, dice lei che intanto inizia una relazione con un altro, un certo Enea (Messeri). Il povero Tomaso riesce ad averla vinta. Cominciano di nuovo i preparativi, ma questa volta e’ lui a farsi cogliere dai dubbi.

STASERA IN TV 17 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Paradiso amaro

Su Canale 5 stasera va in onda il film Paradiso amaro, con George Clooney e Judy Greer.

Trama: Matt King, marito indifferente e padre di due bambine, più che alla famiglia si è sempre dedicato alla sua carriera di avvocato e alla cura degli interessi economici derivanti dalla moltitudine di proprietà terriere alle Hawaii. Dopo che un incidente in barca nei pressi di Waikiki riduce la moglie in coma irreversibile, Matt scopre che la donna per anni ha condotto una doppia vita, tenendo in piedi una relazione con Brian, un venditore di immobili, residente nell’isola di Kauai. Intenzionato a conoscere il rivale, Matt decide di mettersi in viaggio insieme alle due figlie per recarsi dall’altro lato dell’arcipelago. Grazie al viaggio, l’avvocato rivaluterà tutto il passato rivoluzionando l’ordine delle sue priorità.

Trailer:

GUIDA TV 17 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:15 – Una ragazza e il suo sogno

Su Italia 1 questa sera va in onda Una ragazza e il suo sogno, commedia con Amanda Bynes e Colin Firth.

Trama: La diciannovenne Daphne, uno spirito libero, va in Inghilterra in cerca del padre, un politico aristocratico. Una volta trovato si metterà d’impegno per riuscire a piacere a lui e alla sua famiglia.

Trailer:

PROGRAMMI 17 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – Vietnam, La Guerra Maledetta

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 17 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Hitch – Lui si che capisce le donne

Su Tv8 questa sera va in onda il film Hitch – Lui si che capisce le donne, con Will Smith ed Eva Mendes.

Trama: Alex Hitchens fa il consulente sentimentale dando consigli a quegli uomini che si sentono poco sicuri di se con le donne. Una volta innamorato di una avvenente giornalista è lui a entrare in crisi e a non saper che fare per conquistare la ragazza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Spider-Man: Far from Home

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Spider-Man: Far from Home, con Tom Holland e Samuel L. Jackson.

Trama: Peter Parker torna a scuola, cercando di fare i conti con le catastrofiche conseguenze della guerra tra Thanos e gli Avengers. Lutto e confusione hanno lasciato il segno sul perenne adolescente del Queens, alla vigilia di una vacanza scolastica che porterà la sua classe a visitare alcune delle più importanti città europee, tra cui Venezia e Praga. Lasciata a New York zia May, Peter parte in compagnia del fidato amico Ned e con un piano per dichiarare il suo amore a MJ. Non solo da nuovi rivali romantici dovrà però guardarsi l’Uomo Ragno: il redivivo Nick Fury gli sta alle costole e non ha intenzione di concedere giorni di ferie quando c’è da salvare il mondo. Una nuova minaccia, gli Elementali, insorge dalle viscere del pianeta, e in mancanza degli Avengers Peter è chiamato a supporto di un eroe in visita da una Terra parallela, Quentin Beck.

Il trailer:

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma un’altra puntata di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

