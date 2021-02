Stasera in tv 17 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 17 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 17 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

22:30 – Porta a Porta 25 anni

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita una puntata speciale de I soliti ignoti.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Rai Parlamento

Questa sera su Rai 2 va in onda uno speciale di Rai Parlamento per seguire in diretta l’esito del voto di fiducia al Senato al governo Draghi.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 17 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – L’amore strappato

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction L’amore strappato.

Trama: Mentre Rosa (Sabrina Ferilli) continua a battersi per far scagionare Rocco (Enzo Decaro) e riprendersi Arianna, la bambina conosce una famiglia che vorrebbe adottarla. Rosa riceve l’ennesimo dolore, quando il tribunale le rifiuta il ricongiungimento con la figlia e Rocco sembra perdere ogni speranza. Intanto, dall’aula del tribunale, emergono dei risvolti inaspettati. Cambieranno l’esito della sentenza tanto attesa dai Macaluso? Quando i Macaluso scoprono che la piccola Arianna è già stata adottata legalmente da un’altra famiglia Rocco cerca di attirare l’attenzione dei media, mentre Rosa incontra un uomo che sostiene di aver visto Arianna e di poterle rivelare dove vive la figlia.

GUIDA TV 17 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Jason Bourne

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Jason Bourne.

Trama: Jason Bourne, il più letale ex agente della Cia, è costretto a uscire fuori dall’ombra. Dopo aver fatto chiarezza sulle sue origini e sulla sua identità, Bourne ha vissuto una parvenza di pace facendo perdere le sue tracce ma l’attivazione di un nuovo programma di manipolazione da parte di una rete internazionale più potente di ogni singolo governo lo spinge a ritornare in azione.

PROGRAMMI 17 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 17 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:25 – Italia’s Got Talent – Audizioni

Su Tv8 questa sera va in onda la nuova stagione di Italia’s Got Talent. Il talent che porta in scena personaggi con un particolare talento. Alcuni giudici seduti ad un bancone sono chiamati a giudicare i concorrenti che si esibiscono sul palco mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi disciplina, siano essi cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda in diretta una nuova puntata di Accordi&Disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Tutte lo vogliono

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Tutte lo vogliono.

Trama: Chiara ha una professione con un nome attraente, anche se inquietante: fa la food designer, cioè prepara cibo bello da guardare in società con una madre terribilmente snob e vagamente ingombrante. Orazio ha un mestiere con un nome decisamente meno attraente, ma più rassicurante: fa lo sciampista per cani, lavora per un maghrebino appassionato di soap opera e ama il cibo “buono da mangiare”. La sua ultima relazione risale a quattro anni prima e da allora preferisce la compagnia degli animali a quella delle donne. Chiara invece ha ritrovato dopo anni Raffaello un vecchio amico, il bello e impossibile primo amore dell’adolescenza. Bello come un tempo, e certamente meno impossibile di allora. Potrebbe avere quello che ha sempre desiderato, potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto. Ma perché l’incontro con Orazio rischia di cambiare la vita di Chiara?

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno questa sera è in programma Italia’s Got Talent. Il talent che porta in scena personaggi con un particolare talento. Alcuni giudici seduti ad un bancone sono chiamati a giudicare i concorrenti che si esibiscono sul palco mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi disciplina, siano essi cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora.

