Stasera in tv 16 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 16 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 16 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 16 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

Questa sera su Rai 1 torna l’appuntamento con Ulisse: il piacere della scoperta con Alberto Angela.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di The Good Doctor.

Trama: Shaun e i suoi colleghi devono fronteggiare le conseguenze di un forte terremoto. Si recano in una birreria per salvare, tra gli altri, Lea, Glassman e Melendez…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia Cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia News

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia News.

STASERA IN TV 16 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Temptation Island 1^TV

Su Canale 5 va in onda in prima tv la nuova edizione di Temptation Island.

GUIDA TV 16 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:30 – Rambo

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Rambo.

Trama: Reduce dalla guerra del Vietnam John Rambo vaga per il paese fino ad arrivare alla cittadina di Hope dove spera di incontrare un suo vecchio compagno d’armi. Una volta arrivato scopre che l’amico è morto di cancro. Nella cittadina John viene preso di mira da uno sceriffo deciso a far andare via Rambo dalla cittadina perché, secondo lui, una minaccia per la comunità. John viene messo in carcere senza motivo e sottoposto a vari maltrattamenti che gli fanno rivivere le torture passate in vietnam. John si ribella e scappa dando luogo a una vera e propria guerriglia contro la polizia che lo insegue.

PROGRAMMI 16 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 16 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Dead Man Down – Il sapore della vendetta

Su Tv8 questa sera va in onda il film Dead Man Down – Il sapore della vendetta.

Trama: Victor (Colin Farrell), ex soldato d’e’lite ungherese, desidera piu’ di ogni altra cosa vendicare con l’aiuto dell’amico Gregor (F. Murray Abraham) la morte della moglie e dalla figlia, provocata da Alphonse (Terrence Howard), il potente boss di New York di cui e’ il braccio destro. Poiche’ qualcun altro sta cercando di uccidere il suo capo, Victor comincia a indagare per risalire all’identita’ del killer ma viene affascinato e sedotto da Beatrice (Noomi Rapace), una giovane donna trasformatasi da vittima in vendicatrice e appena trasferitasi con la madre (Isabelle Huppert) nell’edificio di fronte al suo. Il loro destinale incontro, la cui intensita’ e’ accresciuta da un comune desiderio di rivalsa, li condurra’ a una pericolosa e catartica spirale di violenza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15- Blindato

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Blindato.

Trama: Tre guardie giurate preparano un colpo ai danni della loro compagnia, ma un imprevisto li scaraventa in un campo di battaglia.

SKY UNO

20:05 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

21:15 – Face Off

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Face Off.

