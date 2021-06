Stasera in tv 16 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 16 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 16 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 16 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Italia-Svizzera

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita degli Europei Italia-Svizzera.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Tra le pagine della pazzia

Questa sera su Rai 2 il film Tra le pagine della pazzia.

Trama: Dopo aver letto un libro, Karen chiede il divorzio a suo marito, che perde il controllo e uccide prima lei e poi se stesso. Tempo dopo, nella vita del figlio dell’autrice del libro, entra una ragazza con un piano diabolico…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – ZONA BIANCA

Su Rete 4 torna il programma di approfondimento Zona bianca.

STASERA IN TV 16 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – Grand Hotel – intrighi e passioni

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction Grand Hotel. Serie spagnola di successo creata e diretta da Ramon Campos con Yon Gonzalez, Amaia Salamanca, Megan Montaner (Pepa de Il Segreto). Continuano le indagini del detective Ayala. Una cameriera trova l’arma del delitto, un coltello d’oro, sotto il letto di Don Javier. Angela, che viene a scoprirlo, riferisce tutto a Donna Teresa. Nel frattempo arriva Donna Elisa, Marchesa di Vergara nonché Madre di Alfredo. La Marchesa non nutre simpatia per Sofia, futura madre di suo nipote, e si affida a Don Diego per scoprire cosa nasconde sua nuora.

GUIDA TV 16 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Il cosmo sul comò

Questa sera su Italia 1 va in onda il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Il cosmo sul comò.

Trama: I bizzarri insegnamenti di un maestro orientale ai due discepoli fanno da cornice a quattro episodi in cui Aldo, Giovanni e Giacomo vivono stravaganti peripezie. Una volta sono amici alle prese con il desiderio di paternità di uno di loro; quindi organizzano la partenza per le vacanze, in un crescendo di equivoci e imprevisti. Sono poi protagonisti della vita naïf di una parrocchia di periferia; infine, diventano parte integrante dei ritratti di una pinacoteca, trasmigrando da un quadro all’altro.

PROGRAMMI 16 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Tut – Il estino di un Faraone

Questa sera su La7 va in onda la serie Tut. Interpretata dal premio Oscar Ben Kingsley, la serie racconta la storia dell’ascesa di Tut al potere e la sua lotta per condurre l’Egitto alla gloria.

PROGRAMMI TV 16 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:25 – Name That Tune

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di Name That Tune.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda Accordi & disaccordi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – Il profumo del mosto selvatico

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il profumo del mosto selvatico.

Trama: Paul torna dalla guerra e dopo una fredda accoglienza da parte della moglie si fa coinvolgere in una messa in scena per aiutare una giovane donna incinta a salvare le apparenze con il padre, un viticultore. Paul si troverà molto bene nella famiglia della sua finta moglie ma la verità verrà scoperta dal padre.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Matrimonio a prima vista Australia

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Matrimonio a prima vista.

