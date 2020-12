Stasera in tv 16 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 16 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 16 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 16 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Stanotte con Caravaggio

Questa sera su Rai 1 va in onda Stanotte con Caravaggio. Alberto Angela racconterà la vita e le opere di uno dei più grandi, amati e controversi pittori della storia dell’arte: Michelangelo Merisi.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – L’alligatore

Questa sera su Rai 2 va in onda una puntata della serie tv L’alligatore.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda Chi l’ha visto?.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia

STASERA IN TV 16 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Il silenzio dell’acqua 2

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata de Il silenzio dell’acqua.

GUIDA TV 16 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Fallen

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Fallen in prima visione.

Trama: Luce Price, diciassettenne dalla forte forza di volontà, conduce una vita apparentemente normale fino al giorno in cui viene accusata di un crimine non commesso. Spedita in un rigido riformatorio, Luce è corteggiata da due ragazzi a cui si sente inspiegabilmente legata. Perseguitata da strane visioni, inizia a svelare dei segreti legati al suo passato, scoprendo che i due ragazzi non sono altro che angeli caduti innamorati di lei da secoli. Nel far chiarezza sui propri sentimenti, Luce dovrà scegliere da che parte schierarsi in un’epica battaglia tra Paradiso e Inferno.

PROGRAMMI 16 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 16 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Tulipani – Amore, onore e una bicicletta

Su Tv8 questa sera va in onda il film Tulipani.

Trama: Anna (Ksenia Solo), graziosa giovane donna canadese, si reca in Puglia per spargere le ceneri della madre, originaria di quelle terre. Sarà l’occasione per scoprire sconvolgenti verità sui suoi genitori, in particolare sul padre Guako (Gijs Naber), olandese arrivato in Puglia in bicicletta e diventato eroe del villaggio per aver combattuto la mafia locale su un meraviglioso campo di tulipani.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Accordi e disaccordi

Questa sera sul Nove va in onda Accordi e disaccordi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – L’uomo del labirinto

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film L’uomo del labirinto.

Trama: Una donna riesce a fuggire dall’uomo che, travestito da coniglio, quindici anni prima l’aveva rapita. Un medico e un investigatore privato si mettono sulle tracce del misterioso criminale.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Cirque du Soleil – O

Su Sky Uno questa sera è in programma uno spettacolo del Cirque du Soleil.

