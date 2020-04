Stasera in tv 15 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 15 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 8 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori

Questa sera su Rai 1 torna Alberto Angela con Meraviglie – La Penisola dei tesori, il quale farà scoprire ai telespettatori i segreti e le bellezze della Reggia di Caserta.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maltese – Il romanzo del commissario

Questa sera su Rai 2 va in onda l’ultima puntata di Maltese – Il romanzo del commissario, una miniserie tv del 2017 diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Trama: Dario Maltese è un commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni ’70. Decise di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un collega ed amico, che viene ucciso davanti a lui. Dario allora si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprirà che questi aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e lui completerà l’indagine.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 va in onda Stasera Italia Speciale, con diversi approfondimenti relativi all’emergenza Coronavirus.

STASERA IN TV 15 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Tu sì que vales

Su Canale 5 stasera va in onda, in replica, Tu sì que vales, lo show che vede Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e una giuria popolare a valutare le esibizioni di vari artisti “allo sbando”.

GUIDA TV 15 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Jurassic Park – Il mondo perduto

Su Italia 1 questa sera va in onda il celebre capolavoro di Steven Spielberg, Jurassic Park – Il mondo perduto.

Trama:

I dinosauri, rinchiusi nel Jurassic Park erano fuggiti seminando il panico. Ora un gruppo di scienziati capitanati dal dottor Malcolm, dal documentarista Owen, dalla paleontologa Harding e dalla specialista Car sta verificando che cosa possa essere successo.

Trailer:

PROGRAMMI 15 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 14 aprile 2020, programmi e film: Il Volo, Pechino Express finale, Il ciclone Stasera in tv sabato 11 aprile 2020, programmi e film: Veglia Pasquale nella Notte Santa, Ciao Darwin Stasera in tv venerdì 10 aprile 2020, programmi e film: Via Crucis, Quasi amici, Twilight

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 15 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 143 Prima TV

21:30 – Antonino Chef Academy Finale Prima TV

Su Tv8 questa sera va in onda il cooking show Antonino Chef Academy.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Automata

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Automata, con Antonio Banderas e Birgitte Hjort Sorensen.

Trama: 2044, la superficie della Terra si sta desertificando in maniera innaturale e a causa dell’uomo. Vaste lande desolate e inabitabili a causa delle radiazioni prima hanno decimato gli uomini e poi li hanno costretti ad arroccarsi in megalopoli. Da tempo i robot sono una realtà quotidiana, per lo più impiegati come operai con disprezzo da parte dei padroni. Hanno due direttive inalterabili: non possono mettere a rischio nessuna forma di vita e non possono alterare se stessi in nessuna maniera. Jacq, detective per una società di assicurazioni, entra in contatto con un robot che viola le direttive davanti a lui riparandosi, scopre cosi’ qualcuno l’aveva alterato. Non è il solo a mostrare segni di pensiero indipendente, cosi’ il detective viene assegnato all’indagine e capisce che da qualche parte esiste qualcuno che sta modificando i robot per dargli una vita migliore.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 13

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 4

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo episodio di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI