Stasera in tv 14 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 14 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 14 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Italia-Olanda

Questa sera su Rai 1 va in onda in diretta da Parma l’amichevole Italia-Olanda.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Mare Fuori

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Mare Fuori.

Trama: L’amicizia tra Filippo e Carmine è in crisi proprio ora che avrebbero bisogno l’uno dell’altro. Massimo continua ad avere per Carmine un occhio di riguardo e non sospetta nulla dell’ordine che ha ricevuto.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 14 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Temptation Island

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Temptation Island.

GUIDA TV 14 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I.

20:25 – C.S.I.

21:30 – Jack Reacher

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Jack Reacher.

Trama: Jack Reacher (Tom Cruise) è un ex poliziotto che ha trascorso gran parte della sua vita in giro per la città frequentando il sottobosco della criminalità. Sta cercando di tenersi lontano dai guai quando viene coinvolto nel caso di un massacro apparentemente senza senso. Nel cuore di una piccola città dell’Indiana, James Barr, un esperto cecchino, è accusato di aver sparato sei colpi e ucciso cinque persone. Una volta interrogato, però, Barr si dichiara innocente e offre solo un indizio: Jack Reacher. Con l’aiuto di una giovane avvocatessa, Jack cercherà di risalire alla verità e scoprire chi e quali motivi si nascondono dietro al massacro.

PROGRAMMI 14 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda un’altra puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 14 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Sette anime

Su Tv8 questa sera va in onda il film Sette anime.

Trama: Ingegnere aerospaziale decide di fare un dono molto speciale, ma prima vuole osservare le sette persone che ha scelto per vedere se lo meritano.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15 – Genitori quasi perfetti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Genitori quasi perfetti.

Trama: Simona è una mamma single quarantenne legata da un amore profondo al suo bambino, Filippo. Si sente però terribilmente inadeguata al ruolo e l’organizzazione della festa per gli otto anni di lui porta a galla tutte le sue insicurezze. Combattuta tra l’assecondare i desideri del figlio e la volontà di proteggerlo dal giudizio altrui, che può essere feroce, Simona arriva al giorno della festa carica di aspettative e di ansia. Quando gli invitati, genitori e figli, affluiscono uno dopo l’altro varcando la soglia di casa, si viene a comporre, compresso in un interno, uno squarcio di varia umanità. Mentre in soggiorno i bambini giocano, gli adulti in cucina si odiano amabilmente. Fino a quando una inattesa performance di Filippo rompe gli schemi e innesca un effetto domino di azioni e reazioni che porta la festa a deragliare.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Face Off

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Face Off.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 13 ottobre 2020, programmi e film: Imma Tataranni, Skyscraper, Le Iene Stasera in tv lunedì 12 ottobre 2020, programmi e film: Io ti cercherò, Chiara Ferragni Unposted, Grande Fratello Vip Stasera in tv venerdì 9 ottobre 2020, programmi e film: Tale e quale show, Le ragazze, Grande Fratello Vip