Stasera in tv 14 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 14 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 14 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia

Questa sera su Rai 1 va in onda un episodio de Il commissario Montalbano.

Trama: Nell’archivio comunale di Vigata viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata visto che gli uffici erano chiusi per lavori di ristrutturazione. Le indagini porteranno alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite. Uno dopo l’altro vari personaggi saranno sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena…

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Game of Games

Questa sera su Rai 2 va in onda il gioco condotto da Simona Ventura Games of Games. 12 concorrenti si sfidano per arrivare al gioco finale e vincere il premio in palio. Per superare le varie fasi, i concorrenti possono ricorrere all’aiuto dei 6 vip protagonisti di puntata.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Zona bianca

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Zona bianca.

STASERA IN TV 14 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Daydreamer

Questa sera su Canale 5 va in onda la soap Daydreamer – Le ali del sogno.

Trama: Can e Sanem cercano di plasmarsi l’uno sull’altra e stravolgono alcuni loro atteggiamenti, per poi unirsi in un romantico ballo durante una serata trascorsa con Emre e Leyla nel locale in cui Ferit suona dal vivo con alcuni suoi amici. Subito dopo, Can ed Emre passano la notte a casa di Leyla.Can e Sanem cercano di plasmarsi l’uno sull’altra e stravolgono alcuni loro atteggiamenti, per poi unirsi in un romantico ballo durante una serata trascorsa con Emre e Leyla nel locale in cui Ferit suona dal vivo con alcuni suoi amici. Subito dopo, Can ed Emre passano la notte a casa di Leyla.

GUIDA TV 14 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – King Arthur – Il potere della spada

Questa sera su Italia 1 va in onda il film King Arther – Il potere della spada.

Trama: Quando il padre del piccolo Artù viene assassinato, suo zio Vortigern si impadronisce del trono. Privato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e all’oscuro delle proprie origini, Artù è costretto a sopravvivere nei bassifondi della propria città fin quando la mitica spada…

PROGRAMMI 14 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 14 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:25 – Name That Tune

Su Tv8 questa sera va in onda la nuova edizione di Name That Tune – Indovina la canzone. Sei uno di quelli che sa riconoscere una canzone dai primi tre secondi? Ascolti musica tutto il giorno e sei sempre preparato sulle hit del momento? Allora non puoi perdere Name That Tune – Indovina la canzone, il nuovo e irresistibile quiz musicale condotto da Enrico Papi, pronto a divertire i concorrenti VIP e il pubblico a casa.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda in diretta una nuova puntata di Accordi&Disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Mamme molto cattive

Trama: Amy Mitchell mette la famiglia al primo posto. Il marito bambinone, i figli e l’idiota capo stanno prendendo il sopravvento sulla sua vita, costringendola a dare tutta se stessa. Quando pero’ le mamme degli altri compagni di scuola dei figli spingono un po’ troppo il pedale, Amy si trasforma. Da buona diventa cattiva e in collaborazione con altre due disadattate mamme parte per la sua personale riscossa.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di 4 ristoranti. La sfida si gioca fra quattro ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri tre che commentano e votano location, menù, servizio e soprattutto il conto!

