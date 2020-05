Stasera in tv 13 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 13 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 13 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 13 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Stanotte al Museo Egizio

Questa sera su Rai 1 torna Alberto Angela con le meraviglie del Museo Egizio.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Sister Act

Questa sera su Rai 2 va in onda Sister Act, celebre film con protagonista Whoopi Goldberg.

Trama: Cantante di un casinò diventa testimone di un omicidio, viene così nascosta dal programma protezione testimoni dentro un convento dove farà finta di essere una suora. Presto però rivoluzionerà la vita delle sorelle a causa della sua personalità irriverente.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Stasera Italia.

STASERA IN TV 13 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda Karol un’altra puntata in replica di Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

GUIDA TV 13 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Rogue One: A Star Wars Story

Su Italia 1 questa sera va in onda Rogue One: A Star Wars Story, film della famosa saga fantascientifica e con protagonisti Felicity Jones e Diego Luna.

Trama: Un gruppo eterogeneo di combattenti ribelli si lancia nel disperato tentativo di rubare i piani della Morte Nera e impedirgli in tal modo di guadagnare terreno e potere.

PROGRAMMI 13 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 13 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 158 Prima TV

21:30 – Ex

Su Tv8 questa sera va in onda il film Ex, con Claudio Bisio, Silvio Orlando e Cristiana Capotondi.

Trama: Le storie di Sergio, psicologo divorziato, Filippo e Caterina appena separati, Luca e la moglie Loredana in fase di rottura, si intrecciano in questa commedia sugli amori finiti.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Mio fratello rincorre i dinosauri

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Mio fratello rincorre i dinosauri, con Francesco Gheghi e Isabella Ragonese.

Trama: Per il piccolo Jack la famiglia è croce e delizia: delizia perchè è composta da due genitori spiritosi e democratici, croce perchè le sorelle lo tiranneggiano, asserendo la loro “superiorità femminile”. Dunque la notizia dell’arrivo di un fratellino e’ accolta da Jack come un trionfo personale, tantopiu’ che quel fratellino, Gio’, si rivela davvero speciale, cioe’ dotato del superpotere di “dar vita alle cose”. Ma Gio’ e’ anche affetto dalla sindrome di Down: e quando Jack raggiunge la (di per se’ problematica) eta’ di 14 anni il fratellino diventa una presenza ingombrante nonche’, per dirla tutta, potenzialmente imbarazzante. E siccome a raccontare la storia da un punto di vista totalmente soggettivo e’ la voce di Jack, Mio fratello rincorre i dinosauri e’ un racconto di formazione adolescenziale incentrato sul disagio e la vergogna che ogni teenager prova nei confronti della propria esistenza, a maggior ragione se “ostacolata” dalla diversita’.

Trailer:

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 13

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata un’altra puntata di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 12 maggio 2020, programmi e film: Io sono Mia, Mission Impossible: Fallout, Le Iene Stasera in tv lunedì 11 maggio 2020, programmi e film: Montalbano, Il signore degli anelli Stasera in tv venerdì 8 maggio 2020, programmi e film: David di Donatello, Scherzi a parte, Breaking Dawn