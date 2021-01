Stasera in tv 13 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 13 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 13 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 13 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Coppa Italia: Juventus-Genoa

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita di Coppa Italia Juventus-Genoa.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La ragazza dei tulipani

Questa sera su Rai 2 va in onda il film La ragazza dei tulipani.

Trama: Alicia Vikander, Christoph Waltz e Dane DeHaan in un tormentato triangolo amoroso. Amsterdam, XVII secolo: la moglie di un mercante si innamora di un pittore e fugge con lui.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Stasera Italia.

STASERA IN TV 13 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Made in Italy

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction Made in Italy.

Trama: La serie racconta la storia di Irene (Greta Ferro), figlia di immigrati dal Sud che a metà degli Anni Settanta per mantenersi agli studi risponde all’annuncio della rivista di moda “Appeal”. Irene conquista presto un ruolo di prestigio nella rivista, sotto gli occhi della severa caporedattrice Rita Pasini (Margherita Buy), e, al ritmo dei cambiamenti della moda milanese, anche la sua vita cambierà radicalmente.

GUIDA TV 13 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Sopravvissuto – The Martian

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Sopravvissuto.

Trama: Mark Watney è tra i primi astronauti a mettere piede su Marte: investito da un’improvvisa tempesta e creduto morto, viene abbandonato dai compagni di spedizione. Solo, su un pianeta inospitale, senza alcuna possibilità di comunicare con la base e con i viveri insufficienti, Mark decide comunque di provare a sopravvivere, affrontando un problema dopo l’altro. Ma gli ostacoli inizieranno a farsi insormontabili.

PROGRAMMI 13 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Atlantide, il programma di approfondimento di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 13 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Io prima di te

Su Tv8 questa sera va in onda il film Io prima di te. Louisa ‘Lou’ Clark vive in una tipica cittadina della campagna inglese. Non sa bene cosa fare della sua vita, ha 26 anni e passa da un lavoro all’altro per aiutare la sua famiglia. Il suo inattaccabile buonumore viene però messo a dura prova quando si ritrova ad affrontare una nuova sfida lavorativa. Trova infatti lavoro come assistente di Will Traynor, un giovane e ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle per un incidente e la cui vita è cambiata radicalmente in un attimo. Lou gli dimostrerà che la vita vale ancora la pena di essere vissuta.

NOVE

20:50 – Supercoppa di Spagna: Real Sociedad-Barcellona

Questa sera sul Nove va in onda in diretta la Supercoppa di Spagna. La sfida per la conquista del prestigioso trofeo spagnolo tra il vincitore della Coppa del Re, e il vincitore della Liga.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Odio l’estate

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Odio l’estate.

Trama: Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro e’ il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro tre vite lontanissime si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Cirque du Soleil

Su Sky Uno questa sera è in programma uno spettacolo del Cirque du Soleil.

