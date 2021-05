Stasera in tv 12 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43

Questa sera su Rai 1 va in onda un episodio in replica de Il Commissario Montalbano.

Trama: Dopo la demolizione di un vecchio silos, arriva a Montalbano un diario scritto nell’estate del ’43 da un giovane fascista, Carlo Colussi, che nelle pagine confessa di aver compiuto un atto terribile. Questa scoperta si intreccia con l’arrivo a Vigata di un novantenne americano, John Zuck, che racconta al commissario di essere nato nella cittadina siciliana e, rimasto orfano, di essere stato fatto prigioniero dagli americani durante la guerra.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – After

Questa sera su Rai 2 va in onda il film After.

Trama: Tessa, la classica brava ragazza, poco dopo essere arrivata al campus fa la conoscenza di Hardin, un giovane tanto bello quanto rude che, con il suo aspetto oscuro, non potrebbe essere più diverso da lei. Come spesso accade, gli opposti si attraggono e tra i due prende il via una tormentata relazione.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Zona bianca

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Zona bianca.

STASERA IN TV 12 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Poveri ma ricchissimi

Questa sera su Canale 5 va in onda la commedia Poveri ma ricchissimi.

Trama: Sequel di Poveri ma ricchi. La famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona, ha una nuova passione: la politica.

GUIDA TV 12 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I. Miami

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – John Wick 2

Questa sera su Italia 1 va in onda il film John Wick 2.

Trama: Keanu Reeves torna a vestire i panni del killer nel sequel con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Un debito con un boss camorrista costringe John Wick a impugnare nuovamente le armi.

PROGRAMMI 12 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide, il programma di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 12 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:25 – Name That Tune

Su Tv8 questa sera va in onda la finale di Name That Tune – Indovina la canzone. Sei uno di quelli che sa riconoscere una canzone dai primi tre secondi? Ascolti musica tutto il giorno e sei sempre preparato sulle hit del momento? Allora non puoi perdere Name That Tune – Indovina la canzone, il nuovo e irresistibile quiz musicale condotto da Enrico Papi, pronto a divertire i concorrenti VIP e il pubblico a casa.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

Questa sera sul Nove va in onda in diretta una nuova puntata di Accordi&Disaccordi. Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio, il talk show sull’attualità politica e non solo, in cui due ospiti discutono dei temi quotidiani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Terminal

Trama: Quando le vite di due assassini con una sinistra missione, di un insegnante malato, di un enigmatico bidello e di una cameriera dalla doppia vita si incontrano per volere di una mente criminale che esige vendetta, le conseguenze saranno imprevedibili per tutti.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Matrimonio a prima vista Australia

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Matrimonio a prima vista Australia.

