Stasera in tv 12 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 12 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 12 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata di SuperQuark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra speciale Cobra 11

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di Squadra speciale Cobra 11.

Trama: Poco prima del suo cinquantesimo compleanno, Semir rassegna le dimissioni dalla Polizia Autostradale, poiché tormentato dai ricordi e rimorsi del padre morto.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – L’altra metà della storia

Questa sera su Rai 3 va in onda il film in prima visione L’altra metà della storia

Trama: Charlotte Rampling e Jim Broadbent in un dramma sentimentale. A causa di un diario lasciatogli in eredità, un uomo di 70 anni è costretto a confrontarsi con i segreti del proprio passato.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – CR4 – La repubblica delle donne

Su Rete 4 va in onda il meglio di CR4 – La repubblica delle donne, il programma condotto da Piero Chiambretti.

STASERA IN TV 12 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Champions League: Atalanta-Psg

Su Canale 5 stasera va in onda la partita di Champions League Atalanta-Psg.

GUIDA TV 12 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera va in onda un’altra puntata di Chicago Fire.

Trama: Nel corso di un’operazione, Stella Kidd sospetta che nell’ultima stanza controllata di un edificio in fiamme, venissero nascosti dei bambini. Ne parla con la Detective Upton e grazie anche all’aiuto di Severide, scopre che l’inquilino dell’appartamento prendeva in affido dei bambini per riscuotere i sussidi governativi. Intanto, Herrmann viene pesantemente redarguito da Casey per via di un errore durante un’operazione di soccorso. Sul momento Herrmann reagisce male, ma poi si scusa con il Capitano.

PROGRAMMI 12 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La7 è in programmazione una puntata di In Onda, il programma di approfondimento condotto da David Parenzo e Luca Telese.

PROGRAMMI TV 12 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Serendipity

Su Tv8 questa sera va in onda il film Serendipity.

Trama: Jack e Sarah si incontrano per caso e per Jack è subito evidente che quello è un colpo di fulmine, il destino li ha fatti incontrare. Sarah è scettica e cerca di mettere alla prova il destino scrive il suo nome e numero nella copertina di un libro e lo vende in una bancarella. Se è destino, Jack incontrerà il libro in qualche modo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Midway

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Midway.

Trama: Midway è basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Il film racconta le eroiche imprese dei soldati e degli aviatori che, con i loro incredibili sacrifici, sono riusciti a cambiare le sorti della guerra. Il grande Roland Emmerich (Independence Day, The Day After Tomorrow, Godzilla, 2012) per raccontare un’impresa epica ha creato un film altrettanto epico che ti porta dritto nel cuore della Battaglia.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate

21:15 – Face Off

Su Sky Uno questa sera è in programma Face Off.

