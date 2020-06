Stasera in tv 10 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 10 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 10 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti ignoti

21: 25 – Nero a metà

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata di Nero a metà, con Claudio Amendola.

Trama: Una giovane rapper viene trovata morta sul tetto di un autobus: sarà suicidio o omicidio? Tra Alba e Malik c’è ancora tensione, così come tra Muzo e la moglie Olga che continua a collaborare con la squadra di Carlo, costringendo i due ad una convivenza forzata sul lavoro. Cristina invece si è trasferita e ha lasciato Franco. La Carta cerca di coinvolgere Santagata nelle indagini sul caso Bosca.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La regina del peccato 1^TV

Questa sera su Rai 2 va in onda il film La regina del peccato, con Christa Allen, Inga Cadranel, Amber Goldfarb, Richard de Klerk.

Trama: Desiderio e paura in un thriller sui lati oscuri della personalita’. Per uscire dalla routine della vita coniugale, una donna mostra il suo volto piu’ disinibito a uno sconosciuto.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:50 – Vox Populi

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Ocean’s Eleven

Su Rete 4 va in onda il film Ocean’s Eleven con Brad Pitt, Julia Roberts e George Clooney.

Trama: Danny Ocean dopo cinque anni di galera per truffa aggravata riunisce i suoi vecchi compagni per fare un colpo ad un casinò gestito da Terry Benedict che tra le altre cose ora sta’ con la sua ex moglie Tess di cui è ancora innamorato.

STASERA IN TV 10 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda una puntata in replica di Tu si que vales.

GUIDA TV 10 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:15 – rEsistiamo (documentario)

Su Italia 1 questa sera va in onda in prima tv il documentario rEsistiamo. L’emergenza coronavirus ha cambiato completamente le vite di tutti noi: neonati e neogenitori, nonni, famiglie, amici. Come stiamo vivendo questo periodo fuori dall’ordinario? .

PROGRAMMI 10 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 10 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Notte brava a Las Vegas

Su Tv8 questa sera va in onda il film Notte brava a Las Vegas.

Trama: Dopo una notte di baldoria e tanto alcool lui e lei si ritrovano il mattino seguente sposati. Cercano di divorziare, ma scoprono di aver vinto un sacco di soldi al Casino’ e quindi visto che sono sposati devono dividersi la torta. Inevitabilmente nasce del tenero tra i due.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – E poi c’è Katherine

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film E poi c’è Katherine.

Trama: Per aumentare l’audience del suo talk show, Katherine assume una donna inesperta ma piena di entusiasmo

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma un’altra puntata di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

