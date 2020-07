Stasera in tv 1 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 1 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 1 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti ignoti

21: 25 – Vasco – La tempesta perfetta: Modena Park 3 anni dopo

Questa sera su Rai 1 va in onda lo spettacolo Vasco – La tempesta perfetta. Un’occasione per rivedere, raccontare e rivivere il massimo evento musicale al mondo realizzato da un singolo artista. Con intervista fatta ad hoc a Vasco Rossi, interviste ad ospiti e immagini esclusive di backstage di Modena Park.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 –Novantesimo minuto Gol Flash

21:45 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di N.C.I.S, dal titolo Cloro nero.

Trama: Durante un seminario al quale sono presenti Torres e Bishop, viene ritrovato un cadavere. L’autopsia stabilisce che ad ucciderlo sono state le esalazioni di un’arma chimica bandita dalla Convenzione di Ginevra.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:55 – Maturità 2020 – Diari

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – The italian job

Su Rete 4 va in onda il film The italian job, un classico del 2003 con Charlize Theron.

Trama: Dopo aver sottratto una montagna di lingotti d’oro da un palazzo veneziano, Charlie Croker e la sua banda – formata da un complice interno, un genio del computer, un autista, un esperto di esplosivi e uno scassinatore di casseforti – devono arrendersi all’evidenza: qualcuno ha “soffiato”. Con l’aiuto di Stella, il gruppo si trasferisce in California sulle tracce del traditore, per recuperare il malloppo. Il piano prevede di manipolare il sistema di controllo del traffico di Los Angeles, creando un ingorgo di proporzioni mai viste.

STASERA IN TV 1 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Aenne Burda – La donna del miracolo economico

Su Canale 5 stasera va in onda il film Aenne Birda – La donna del miracolo economico, film tedesco di Franziska Meletzky.

GUIDA TV 1 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:15 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera va in onda un nuovo episodio della nuova stagione di Chicago Fire.

Trama: Boden e la sua squadra sono impegnati in incendio molto serio: l’intero piano di un grattacielo è in fiamme. Nel corso delle operazioni, Kidd rimane senza ossigeno.

PROGRAMMI 1 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide. Nel programma di approfondimento storico e culturale, Andrea Purgatori ci racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive.

PROGRAMMI TV 1 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago di Como

21:30 – La dura verità

Su Tv8 questa sera va in onda il film La dura verità.

Trama: Abby Richter è un’ambiziosa produttrice di un talk show mattutino, “A.M. Sacramento”, che si vanta di riuscire a trovare subito una soluzione a qualsiasi problema, a parte la sua situazione di single infelice. Quando il suo talk show minaccia un calo di ascolti, Abby è costretta a dar spazio ad un nuovo corrispondente speciale Mike, con il quale lei ha un pessimo rapporto.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Mamma o papà

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Mamma o papà, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Trama: Valeria e Nicola sono pronti a divorziare, d’accordo su tutto, e si preparano a comunicare la loro scelta ai tre figli: un adolescente no global, una pre-teen incollata allo smartphone e un piccolo nerd, tutti egualmente ostili nei confronti degli imbelli genitori. Ma quando viene accettata la richiesta di Nicola di esercitare la sua professione di ginecologo in Mali per sette mesi e contemporaneamente a Valeria, ingegnere edile, viene offerto un trasferimento in Svezia di analoga durata, quella che era una trattativa civile si trasforma in una lotta all’ultimo sangue non già per ottenere la custodia dei figli, bensì per rifilarla all’altro, e partire verso l’estero in tutta libertà.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Backery – La migliore pasticceria d’Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma un’altra puntata di Best Backery – La migliore pasticceria d’Italia.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 30 giugno 2020, programmi e film: Quanto basta, Cartabianca, Tu si que vales Stasera in tv venerdì 26 giugno 2020, programmi e film: Top Dieci, 27 volte in bianco, Transformers 4 Stasera in tv giovedì 25 giugno 2020, programmi e film: Che Dio ci aiuti, Tu si que vales, Made in Sud