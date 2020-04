Stasera in tv 1 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Stanotte a Firenze

Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con Alberto Angela e Stanotte a Firenze. Un’occasione per ammirare una delle città più belle d’Italia, anche se a distanza, durante questa quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus. Firenze, come non l’avete mai vista. Di notte, senza le folle dei turisti, avrete il privilegio di scoprire una delle città più visitate e ammirate del mondo, restando a tu per tu con i suoi capolavori. Finalmente le opere d’arte potranno parlare e raccontare i segreti di una bellezza che incanta da secoli.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maltese – Il romanzo del commissario

Questa sera su Rai 2 va in onda Maltese – Il romanzo del commissario, una miniserie tv del 2017 diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Trama: Dario Maltese è un commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni ’70. Decise di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un collega ed amico, che viene ucciso davanti a lui. Dario allora si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprirà che questi aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e lui completerà l’indagine.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento con Mario Giordano.

STASERA IN TV 1 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 stasera va in onda in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini.

GUIDA TV 1 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – John Wick 2

Su Italia 1 questa sera va in onda il film John Wick 2, film d’azione del 2017 con Keanu Reeves e Riccardo Scamarcio.

Trama: Keanu Reeves torna a vestire i panni del killer nel sequel con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Un debito con un boss camorrista costringe John Wick a impugnare nuovamente le armi.

Trailer:

PROGRAMMI 1 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 1 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Antonino Chef Academy 1^TV

Su Tv8 questa sera va in onda il cooking show Antonino Chef Academy.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Vita segreta di Maria Capasso

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Vita segreta di Maria Capasso, con Luisa Ranieri.

Trama: Siamo a Napoli. Maria è sposata con un operaio e ha tre figli, fa la manicure a mezzo tempo e vive in un modesto appartamento nelle case popolari alla periferia della città. Una famiglia come tante, relativamente povera ma dignitosa e, malgrado tutto, passabilmente felice. Poi il destino si mette di traverso. Il marito si ammala gravemente e nel giro di pochi mesi muore. La paura di non farcela, la certezza di un impoverimento ulteriore, lo spettro della miseria… Però Maria non è di quelle che si arrendono: per la sua famiglia, come ogni buona madre, è disposta a fare qualsiasi cosa. Ha 37 anni, è una donna attraente, e ha coraggio e intraprendenza. Diventa l’amante di Gennaro, ricco proprietario di un autosalone. Un giorno Gennaro le propone di trasportare un carico di cocaina da Napoli a una città della Svizzera. Ma è solo il primo passo… Per realizzare la sua piccola scalata sociale, Maria dovrà imparare altre, più aspre lezioni e condurre fino in fondo la sua guerra, senza guardare in faccia nessuno.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo episodio di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

