Stasera in tv 9 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 9 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 9 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – I soliti ignoti

21:25 – A grande richiesta Loredana Bertè in Non sono una signora

Questa sera su Rai 1 va in onda A grande richiesta Loredana Bertè, speciale musicale condotto da Alberto Matano.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Cartabianca, con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk politico-economico.

STASERA IN TV 9 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:00 – Juventus-Porto

Questa sera su Canale 5 va in onda la partita di Champions League Juventus-Porto.

GUIDA TV 9 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – SCHELETRI

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda il una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 9 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 9 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Harry e Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah Winfrey

Questa sera su Tv8 va in onda Harry e Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah Winfrey. In esclusiva per l’Italia l’incredibile intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan. A Oprah Winfrey, regina della televisione americana, i Sussex raccontano, senza alcun tabù, i motivi che li hanno spinti a fare un passo indietro dalla famiglia reale britannica, una scelta che è costata loro i titoli onorifici e a Harry, in particolare, la nomina a capitano generale dei Royal Marines. Un’intervista che segna la rottura forse definitiva tra la Royal Family e la coppia, desiderosa di autonomia e proiettata verso un futuro lontano da Buckingham Palace.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Air Force One

Questa sera sul Nove va in onda il film Air Force One.

Trama: Dopo una visita ufficiale a Mosca alcuni terroristi si infiltrano nell’aereo presidenziale e durante il volo prendono in ostaggio l’equipaggio. Il presidente riesce a nascondersi nel vano bagagli e da li cerca da solo di sgominare i dirottatori che intanto hanno richiesto a Washington che il loro capo venga liberato.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Trappola in fondo al mare

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Trappola in fondo al mare.

Trama: Mare dei caraibi: una coppia più due loro amici trovano un carico di droga in fondo al mare tra i rottami di un aereo precipitato. Presto i proprietari iniziano a ricattarli affinché si immergano e recuperino il bottino.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

