Stasera in tv 9 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 9 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 9 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Calcio – Coppa Italia: Juventus-Inter

Questa sera su Rai 1 va in onda la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-2021 tra Juventus e Inter.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata del programma di Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Cartabianca, con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk politico-economico.

STASERA IN TV 9 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata della serie tv Daydreamer – Le ali del sogno.

GUIDA TV 9 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – SCHELETRI

21:20 – Mamma ho preso il morbillo

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Mamma, ho preso il morbillo.

Trama: Costretto a letto con il morbillo, il piccolo Alex è ricercato da una banda supertecnologica che vuole impossessarsi di un chip preziosissimo, finito per sbaglio in un suo giocattolo. Rimasto solo in casa, il bimbo trasforma l’abitazione in una perfetta trappola dove i cattivi vengono martirizzati da trappole e trabocchetti…

PROGRAMMI 9 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 9 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Amore infedele

Questa sera su Tv8 va in onda il film Amore infedele.

Trama: Alice sta per sposarsi con il ragazzo per il quale aveva una cotta al liceo. Ancora non riesce a credere che Joe, così affascinante, ricco e di successo abbia scelto proprio lei, per questo cerca di essere sempre al meglio per lui per poter diventare la donna dei suoi sogni. Le cose si complicano quando un altro uomo entra nella sua vita e lei finisce per innamorarsi del fidanzato della sua migliore amica.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Corpi da reato

Questa sera sul Nove va in onda il film Corpi da reato.

Trama: Sarah Ashburn (Sandra Bullock), super impeccabile agente speciale dell’Fbi, e Shannon Mullins (Melissa McCarthy), sboccata poliziotta di Boston, non potrebbero essere più incompatibili e diverse. Quando però uniscono le loro forze per catturare un pericoloso signore della droga, faranno l’ultima cosa chiunque si aspetterebbe da loro: diventeranno amiche.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Il falsario

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il falsario.

Trama: Ray Cutter (John Travolta), ex bambino prodigio del mondo dell’arte e ladruncolo di seconda generazione, ottiene di uscire dal carcere per trascorrere più tempo con il figlio malato. Si ritroverà però costretto a rivedere i suoi piani e a commettere insieme al padre un ultimo grande lavoro per l’associazione criminale che ha finanziato la sua libertà anticipata.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

