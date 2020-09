Stasera in tv 8 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 8 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 8 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 8 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Enrico Piaggio – Un sogno italiano

Questa sera su Rai 1 va in onda il film dedicato ad Enrico Piaggio.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Boss in incognito

Questa sera su Rai 2 va in onda la nuova edizione di Boss in incognito. Max Giusti è al fianco degli imprenditori durante la loro avventura ‘sotto copertura’.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia cinema

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 torna Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:30 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda la nuova stagione di Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano.

STASERA IN TV 8 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Windstorm – Il vento sta cambiando

Su Canale 5 stasera va in onda il film Windstorm – Il vento sta cambiando con Luna Paiano, Hanna Binke, Amber Bongard, Lili Epply.

Trama: Un incidente mette a dura prova Mika e il suo cavallo Windstorm. Fortunatamente l’arrivo di Ari, sembra sortire un effetto speciale su Windstorm.

GUIDA TV 8 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:55 – Dr. House

20:35- Francia-Croazia

Questa sera su Italia 1 va in onda Francia-Croazia, valevole per la Nations League.

PROGRAMMI 8 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata della nuova stagione di DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 8 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Django Unchained

Su Tv8 questa sera va in onda il film Django Unchained.

Trama: Nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della guerra di secessione, lo schiavo nero Django (Jamie Foxx) è riuscito a riacquistare la sua libertà grazie a King Schultz (Christoph Waltz), un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie, che gli fa da mentore e guida con la speranza che Django lo conduca fino ai pericolosi fratelli Brittle. Dopo aver imparato a destreggiarsi tra pistole e duelli, Django diventa a sua volta un ottimo cacciatore di taglie ma in testa continua ad avere un solo obiettivo da concretizzare a qualunque costo: riuscire a rintracciare la moglie e liberarla dalla schiavitù a cui la costringe Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), il diabolico proprietario di alcune piantagioni nel Mississippi, dove gli schiavi vengono allenati per combattere l’uno contro l’altro per il puro divertimento del loro padrone.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Remi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Remi, divertente commedia francese.

Trama: Daniel Auteuil in un’avventura tratta da un classico della letteratura per ragazzi. Un orfano di dieci anni scopre le sue origini viaggiando lungo la Francia insieme a un artista di strada.

SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel 1^TV

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 7 settembre 2020, programmi e film: UEFA, Daydreamer, Lincoln Rhyme Stasera in tv venerdì 4 settembre 2020, programmi e film: Italia-Bosnia, Eternal Love, Bake Off Italia Stasera in tv giovedì 3 settembre 2020, programmi e film: La partita del cuore, Zelig, Germania-Spagna