Stasera in tv 8 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Sogno azzurro

21:25 – Con il cuore nel nome di Francesco

Questa sera su Rai 1 in diretta dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi ritorna la serata benefica, condotta da Carlo Conti, che da 19 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà in questa edizione speciale la partecipazione straordinaria di Renato Zero e Massimo Ranieri.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Game of games gioco loco

Questa sera su Rai 2 torna Game of Games con Simona Ventura. 12 concorrenti si sfidano per arrivare al gioco finale e vincere il premio in palio. Per superare le varie fasi, i concorrenti possono ricorrere all’aiuto dei 6 vip protagonisti di puntata.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il talk di Bianca Berlinguer, Cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro. Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

STASERA IN TV 8 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la notizia

21:20 – New Amsterdam stagione 3

Questa sera su Canale 5 va in onda una puntata della terza stagione di New Amsterdam. Mentre il dottor Reynolds fatica a trovare un suo spazio al New Amsterdam, Max si reca dai suoceri in Connecticut a prendere Luna, che quasi non lo riconosce.

GUIDA TV 8 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL SUONO DEL SILENZIO

21:20 – LE IENE SHOW

Questa sera su Italia 1 va in onda Le Iene Show. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. L

PROGRAMMI 8 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 8 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Shall we dance?

Su Tv8 questa sera va in onda il film Shall we dance?

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:40 – Snitch – L’infiltrato

Questa sera sul Nove va in onda il film Snitch.

Trama: John Matthews (Dwayne Johnson), un uomo d’affari, ha un violento colpo quando il figlio poco più che adolescente rischia una pesante condanna a causa di un giro di droga di cui è ingiustamente accusato di far parte. Per dimostrare la sua innocenza e con la compiacenza di una procuratrice legale politicamente ambiziosa (Susan Sarandon), John si infiltra all’interno dell’organizzazione criminale di un violento spacciatore ma la sua copertura viene scoperta da uno dei più pericolosi narcotrafficanti messicani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Amore a seconda vista

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Amore a seconda vista.

Trama: Raphael è convinto di avere tutto nella vita: una bella casa, un buon lavoro come scrittore di best seller, un amico fidato con cui giocare a ping pong e Olivia, sua moglie da 10 anni. Con lei è stato amore a prima vista! Una mattina, però, Rapahel si risveglia improvvisamente in un mondo parallelo in cui lavora come insegnante di scuola media, non sa più giocare a ping pong e Olivia…beh, è sposata con un altro uomo. In questa strana e bizzarra realtà, Raphael realizza quanto lei sia importate per lui ed è pronto a tutto pur di farla rinnamorare “per la prima volta” di lui.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma Cinque ragazzi per me.

