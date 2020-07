Stasera in tv 7 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 7 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 7 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 7 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Torno indietro e cambio vita

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv il film Torno indietro e cambio vita, divertente commedia di Carlo Vanzina con Raoul Bova, Giulia Michelini, Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Michela Andreozzi, Augusto Fornari, Emanuele Propizio, Fiorenza Tessari, Ludovica Bizzaglia e Mauro Marino.

Trama: Marco è sposato con una donna bellissima e ha un figlio e un ottimo lavoro. Tutto sembra perfetto ma la moglie, con cui sta da 25 anni, gli annuncia che ha un altro uomo e vuole la separazione. Costretto ad andarsene di casa, Marco chiede aiuto al miglior amico Claudio, che conosce dai tempi della scuola. Una sera, mentre i due passeggiano per strada di notte, Marco esprime il desiderio di poter ritornare indietro quando un’auto li travolge. Dall’incidente, i due amici si risveglieranno nel 1990, pochi giorni prima del fatidico incontro tra Marco e quella che sarà la sua futura moglie.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra speciale Cobra 11

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Squadra speciale Cobra 11, con le avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca che ogni giorno hanno a che fare con ricattatori, assassini, pirati della strada nella regione renana, tra Colonia, Dusseldorf e Neuss. Il titolo della puntata di oggi è Allarme bomba: dopo che la sua macchina è stata fatta saltare in aria da una mina, Semir si sveglia legato ad una sedia in un posto sconosciuto.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Speed

Su Rete 4 va in onda il film Speed, pellicola d’azione con Sandra Bullock.

Trama: Un pazzo criminale mette una bomba su un autobus e la configura in modo che esploda appena scenda sotto le 50 miglia orarie.

STASERA IN TV 7 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – House party

Su Canale 5 stasera va in onda House Party. House Party è prima di tutto un luogo, una casa animata da una serie di imprevisti che collegano uno all’altro grandi momenti di spettacolo, di divertimento, di riflessione e di spirito all’insegna di un nuovo modo di fare show. Ospiti della puntata Michelle Hunziker e Il Volo.

GUIDA TV 7 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago P.D.

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata della nuova stagione di Chicago P.D.

PROGRAMMI 7 LUGLIO 2020: LA 7

Su La7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In onda

Questa sera su La 7 è in programmazione l’approfondimento di In onda, con David Parenzo e Luca Telese.

PROGRAMMI TV 7 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate

Su Tv8 questa sera va in onda un nuovo capitolo della saga de Lo Hobbit.

Trama: Dopo aver sconfitto il drago Smaug ed essersi riappropriato del proprio regno, Thorin Scudodiquercia è accecato dall’avidità e dalla paura di perdere ciò di cui è rientrato in possesso. Non rispettando alcune promesse fatte lungo il cammino, scatenerà l’ira dei suoi creditori e aprirà la strada a una battaglia senza precedenti nella Terra di Mezzo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Fuga in tacchi a spillo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Fuga in tacchi a spillo.

Trama: In Fuga in tacchi a spillo, una poliziotta molto rigida e attenta alle regole dovrà proteggere la sexy ed estroversa vedova di un boss della droga, mentre vengono inseguiti attraverso il Texas da poliziotti corrotti e tiratori scelti.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Best Bakery. Ogni pasticceria ha le sue specialità, ma quale sarà la migliore? Per scoprirlo segui Best Bakery! Il programma in cui tra zucchero a velo, crema al cioccolato e pan di spagna la competizione si fa più dolce che mai! Troviamo due pasticceri d’eccezione, Paco Torreblaca e Alexandre Bourdeaux, pronti a giudicare 72 pasticcerie selezionate in 6 città italiane e ad assegnare il titolo di Best Bakery della nazione. Un’imperdibile sfida capace di prendervi per la gola!

