Stasera in tv 6 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 6 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 6 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 6 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – I soliti ignoti

21:25 – Leonardo

Questa sera su Rai 1 va in onda la terza puntata della miniserie Leonardo.

Trama: A Milano, nel 1506, Leonardo da Vinci viene arrestato con l’accusa di avere avvelenato Caterina da Cremona. Dopo aver dichiarato la sua innocenza a Stefano Giraldi, un giovane ufficiale del Podestà, Leonardo ricorda i suoi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio, dove incontra per la prima volta la modella Caterina. Leonardo si scontra con la difficoltà di permeare la sua arte di verità e incontra grandi ostacoli nella sua carriera artistica… Mentre i successi di Leonardo vengono riconosciuti e cresce la sua reputazione, una decisione rischiosa potrebbe distruggere tutto quello per cui ha lavorato. Dopo avere trovato un alleato inatteso, Leonardo riceve sostegno attraverso nuove commissioni…

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Un’ora sola vi vorrei

Questa sera su Rai 2 va in onda lo show di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Cartabianca, con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk politico-economico.

STASERA IN TV 6 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:00 – Real Madrid-Liverpool

Questa sera su Canale 5 va in onda la partita di Champions League Real Madrid-Liverpool

GUIDA TV 6 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – SCHELETRI

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda il una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 6 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 6 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Questa sera su Tv8 va in onda il Best of di Italia’s Got Talent 2021.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Man on fire

Questa sera sul Nove va in onda il film Man on fire.

Trama: Città del Messico. L’ex marine John Creasy, viene ingaggiato per proteggere la piccola Pita dopo che i suoi genitori, l’industriale Samuel Ramos e sua moglie Lisa, hanno ricevuto varie minacce da una banda di rapitori. Dopo le iniziali reticenze, tra la bambina e l’uomo si instaura un feeling particolare e quando Pita viene rapita Creasy è disposto a tutto per liberarla.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Double

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Double.

Trama: L’assassinio di un senatore che sembra portare la firma dallo spietato killer sovietico Cassius, fa sì che l’ex agente della Cia Paul Shepherdson sia convinto dall’ex mentore ad affiancare nelle indagini il giovane agente dell’Fbi Ben Geary. Paul, che in passato ha dato la caccia a Cassius, crede che il killer sia in realtà morto da tempo, mentre Ben, laureatosi con una tesi sull’operato di Shepherdson, sostiene che sia vivo e sia ritornato a compiere misfatti. Analizzando i delitti del passato e confrontandoli con quanto successo di recente, i due scoprono che Cassius potrebbe essere qualcuno che è più vicino a loro di quanto essi non sospettassero.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri 4 hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

