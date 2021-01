Stasera in tv 5 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 5 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 5 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 5 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Befana vien di notte

Questa sera su Rai 1 va in onda il film La befana vien di notte.

Trama: Di giorno Paola è una maestra particolarmente benvoluta mentre di notte, da secoli, è la Befana che porta i doni ai bambini. Nessuno è a conoscenza della doppia vita di Paola, né i suoi allievi e nemmeno il suo fidanzato che vorrebbe sposarla. A pochi giorno da Natale, Paola viene rapita da Mr. Johnny, un produttore di giocattoli che da bambino aveva subito un torto involontario dalla Befana e intende sostituirsi a lei. Sei ragazzini, alunni di Paola, scoprono per caso la sua vera identità e si avventurano in suo soccorso.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hotel Transylvania 3

Questa sera su Rai 2 va in onda Hotel Transylvania 3

Trama: Terzo capitolo della fortunata saga d’animazione. Durante una vacanza su una lussuosa nave da crociera insieme ai suoi amici mostri, il vampiro Drac si innamora di una donna pericolosa.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La La Land

Questa sera su Rai 3 va in onda La La Land. 6 Oscar e 7 Golden Globe al musical di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling. Mia, un’aspirante attrice, si innamora di Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un locale tutto suo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:22 – IL MARCHESE DEL GRILLO

Su Rete 4 va in onda il film Il Marchese del Grillo

STASERA IN TV 5 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA – VENEZIA

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Viaggio nella grande bellezza. Protagonista della serata: Venezia.

GUIDA TV 5 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – GRANDE FRATELLO

21:20 – NOW YOU SEE ME

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Now You See Me.

Trama: Atlas (Jesse Eisenberg) è il leader carismatico dei Quattro Cavalieri, un gruppo di maghi e illusionisti che nasconde ben altri propositi. Il loro numero migliore infatti consiste nel mettere a segno rapine milionarie ai danni di banche che si trovano dall’altro lato del mondo e prosciugare i conti correnti delle persone che assistono ai loro spettacoli. L’agente dell’Fbi Dylan (Mark Ruffalo), affiancato dall’agente dell’Interpol Alma (Me’lanie Laurent), è alla ricerca di prove che possano incastrarli e assicurarli alla giustizia. Poichè per le forze di polizia è chiaro che il gruppo di maghi non agisce da solo, Dylan e Alma devono rintracciare prima di tutto gli eventuali complici ma Atlas non è disposto a lasciar loro campo libero per le indagini.

PROGRAMMI 5 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Non siamo angeli

Questa sera su La7 va in onda il film Noi siamo angeli.

Trama: Evasi senza volerlo dal carcere al confine col Canada, due furfanti sono scambiati per due preti in visita al santuario. Con grande faccia tosta stanno al gioco e finiranno per cambiare vita.

PROGRAMMI TV 5 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

0:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 75 Prima TV

21:30 – Gli stivali di Babbo Natale

Su Tv8 questa sera va in onda Gli stivali di Babbo Natale

Trama: Holly decide di aiutare i genitori che si trovano in difficoltà e rischiano che il loro emporio venga chiuso. Tornata a casa per le vacanze di Natale, la ragazza da una mano in negozio e finisce per innamorarsi di Nick, il giovane che lavora vestito da Babbo Natale. Purtoppo i due finiscono per allontanarsi e Holly perde le tracce del ragazzo. L’unico indizio per ritrovarlo è il suo stivale!

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Ben-Hur

Questa sera sul Nove va in onda Ben-Hur.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – L’ultimo Samurai

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film L’ultimo samurai

Trama: Ex militare accetta di andare in Giappone a istruire soldati. Coinvolto in una battaglia contro un gruppo di samurai contro le politiche dell’imperatore, viene catturato. Nel villaggio dei samurai comincia ad apprezzare la loro cultura e si innamora della moglie di uno dei samurai che lui stesso ha ucciso.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val Rendena

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Basilicata

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di 4 Ristoranti.

