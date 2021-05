Stasera in tv 4 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo

23:35 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo.

Trama: Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. Intanto, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Enrico Brignano in Un’ora sola Vi vorrei

22:50 – Fuori Tema

Questa sera su Rai 2 va in onda lo show di Enrico Brignano, Un’ora sola vi vorrei.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il talk di Bianca Berlinguer, Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

STASERA IN TV 4 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:27 – METEO.IT

20:28 – STRISCINA LA NOTIZINA – la vocina dell’insofferenzina

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – Manchester City -Psg

Questa sera su Canale 5 va in onda la partita della Uefa Champions League Manchester City-Psg.

GUIDA TV 4 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL SUONO DEL SILENZIO

21:20 – LE IENE SHOW

Questa sera su Italia 1 va in onda Le Iene Show.

PROGRAMMI 4 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 4 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 149 Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda il programma Italia’s Got Talent.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:40 – The Call

Questa sera sul Nove va in onda il film The Call.

Trama: Jordan è una veterana operatrice del numero di soccorso americano 911. Un giorno, Jordan prende la chiamata di un’adolescente che le cambierà la vita: la ragazza, infatti, è stato rapita e rinchiusa nel bagagliaio della macchina di un pazzo. Mentre il tempo scorre veloce, Jordan si ritroverà ad affrontare i fantasmi del proprio passato per porre fine all’inquietante furia di un serial killer.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Una donna per amica

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Una donna per amica.

Trama: Claudia e Francesco sono buoni amici da sempre. Lui è un avvocato maldestro e simpatico, lei una veterinaria moderna ed originale. Con l’arrivo di Giovanni e la decisione di Claudia di unirsi in matrimonio, Francesco scoprirà che il rapporto d’amicizia tra uomo e donna è più complesso di quanto avesse mai potuto immaginare.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 2

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma Cinque ragazzi per me.

