Stasera in tv 4 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 4 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 4 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 4 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – Sorelle

Questa sera su Rai 1 va in onda, in replica, una nuova puntata in replica della fiction Sorelle.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11

Su Rai 2 questa sera va in onda una puntata di Squadra Speciale Cobra 11.

Trama: La giovane poliziotta Dana ha il suo primo giorno di lavoro alla Polizia Autostradale. Con fervore, s’immerge nel suo p rimo caso ma, in realtà, il caso è di Semir e Paul…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Speciale Una mattina d’agosto

21:20 – 50 primavere

Questa sera su Rai 3 va in onda il film in prima tv 50 primavere.

Trama: Aurore Tabort ha gia’ vissuto un momento non facile quando aveva 40 anni. Oramai cinquantenne, si ritrova quasi nonna e senza lavoro. Aurore, pero’, ha un nome da principessa e, aggrappandosi alla vita, inizia a ricercare il suo principe azzurro.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – L’amore è eterno finché dura

Questa sera su Rete 4 va in onda il film L’amore è eterno finché dura

Trama: Gilberto partecipa ad uno ‘speed date’, ovvero un appuntamento su Internet che seleziona la personalità e i gusti di uomini e donne. Quando la moglie Tiziana lo viene a sapere lo caccia di casa. Gilberto trova un primo rifugio a casa di Andrea, il suo socio d’affari, che si è appena fidanzato con Carlotta.

STASERA IN TV 4 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima sprint

21:20 – Lo show dei record

Questa sera su Canale 5 va in onda una replica de Lo show dei record.

GUIDA TV 4 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:40 – C.S.I.

21:10 – Chicago PD

Su Italia 1 questa sera va in onda un’altra puntata di Chicago PD.

Trama: La posizione di “rimanere fuori dalla politica” di Voight è messa alla prova quando l’Intelligence scopre informazioni che riguardano un serial killer.

PROGRAMMI 4 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione un’altra puntata di In onda.

PROGRAMMI TV 4 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gargano

21:30 – Amore in safari

Questa sera va in onda il film Amore in safari con Lacey Chabert, Jon Cor, Brittany Bristow, Francis Chouler.

Trama: Sogni d’amore nei paesaggi africani in una commedia romantica con Lacey Chabert. Kira eredita dallo zio una riserva di animali in Sud Africa e si innamora di un attraente ranger.

SKY CINEMA UNO

21:15 – HellBoy

23:20 – Stuber – Autista d’assalto

Questa sera su Sky Cinema Uno è in programmazione il film Hellboy con David Harbour e Mila Jovovich.

Trama: l supereroe demoniaco Hellboy affronta un’antica strega tornata in vita per scatenare l’apocalisse

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Antonino Chef Academy

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Antonino Chef Academy.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 3 agosto 2020, programmi e film: Il giovane Montalbano, Bodyguard, Il pesce innamorato Stasera in tv sabato 1 agosto 2020, programmi e film: Una storia da cantare, Lei è la mia pazzia, La sai l’ultima? Stasera in tv venerdì 31 luglio 2020, programmi e film: