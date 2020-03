Stasera in tv 31 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 31 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 31 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 31 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Musica che unisce

Questa sera su Rai 1 va in onda Musica che unisce, la risposta alla drammatica emergenza sanitaria generata dal Covid-19: i più grandi artisti musicali italiani, insieme a personaggi dello spettacolo, dello sport e della scienza danno il loro contributo per la raccolta fondi a favore della Protezione Civile, strenuamente impegnata nella battaglia contro il virus.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pechino Express

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di Pechino Express.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – La ragazza del dipinto

Su Rete 4 va in onda il film La ragazza del dipinto, con Gugu Mbatha-Raw e Tom Wilkinson.

Trama: Dido Belle, metà bianca e metà nera, nasce sul finire del XVIII secolo dall’unione tra l’aristocratico ammiraglio inglese John Lindsay e una schiava africana. Quando la madre muore, Dido ha solo sei anni e, contro ogni previsione, l’ammiraglio decide di portarla in Inghilterra e farla crescere nella sua casa di famiglia di Kenwood nell’Hampstead. Qui, viene affidata alle cure dello zio, il Conte di Mansfield, per essere educata e cresciuta come la cugina Elizabeth, con tutti i privilegi di una ragazza nelle cui vene scorre sangue nobile. Una volta divenuta donna, però, Dido non riesce a trovare marito per via del colore della sua pelle ed e’ costretta a confrontarsi con le barriere di razza e classe.

Trailer:

STASERA IN TV 31 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Speciale Tg5

Su Canale 5 stasera va in onda uno speciale del Tg5 dedicato all’emergenza Coronavirus in Italia.

GUIDA TV 31 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Su Italia 1 questa sera va in onda il sesto film della storica saga di Harry Potter.

Trama: Harry Potter è ormai arrivato al suo sesto anno a Hogwarts. Lui e i suoi amici di sempre – Ron e Hermione – sospettano che Draco Malfoy sia diventato un mangiamorte e stia tramando nell’ombra. Alla prima lezione di Pozioni, Harry entra in possesso di un libro usato, appartenuto al misterioso Principe Mezzosangue e, seguendone le note scritte a mano, riesce splendidamente negli esperimenti.

PROGRAMMI 31 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di DiMartedì.

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 30 marzo 2020, programmi e film: Montalbano, Harry Potter, Stasera tutto è possibile Stasera in tv sabato 28 marzo 2020, programmi e film: VivaRaiPlay, Petrolio, Ciao Darwin 8 Stasera in tv venerdì 27 marzo 2020, programmi e film: Speciale Tg1, Amici di Maria de Filippi, Propaganda Live

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 122 Prima TV

21:30 – Fragranza d’amore

Su Tv8 questa sera va in onda il film Fragranza d’amore, con Shantel VanSanten e Victor Webster.

Trama: Dopo la morte del padre, proprietario di un’azienda di profumi, una ragazza cerca disperatamente l’ingrediente giusto per un nuovo prodotto.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Armi chimiche

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Armi chimiche, con Monica Bellucci e Ben Kingsley.

Trama: Ben Kingsley e Monica Bellucci in uno spy-thriller ambientato in un mondo di inganni. Adereth è un anziano agente segreto del Mossad. Quando scopre un giro di armi chimiche in Medio Oriente, decide di compiere un’ultima missione per riscattare la sua vita e la sua carriera. Insieme a lui, il giovane collega Daniel (Itay Tiran). Ma l’arrivo di Angela, una donna bella e misteriosa, complica i piani e tutte le linee guida da seguire inizieranno a confondersi. Adereth arriva così a comprendere che, in una realtà fatta di insidie e astuzie, non tutto è ciò che sembra.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia 2

21:15 – Italia’s Got Talent – Special Edition

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata, in replica, di Italia’s Got Talent – Special Edition.

