Stasera in tv 30 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 30 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 30 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – I soliti ignoti

21:25 – Leonardo

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata della miniserie Leonardo.

Trama: Leonardo si trasferisce a Milano, deciso a ottenere il patrocinio del Duca Reggente, Ludovico Sforza. Quando la realtà si dimostra meno allettante del previsto e a Leonardo viene richiesto di dedicarsi a un grande spettacolo teatrale invece che a un dipinto, sarà un nuovo incontro ad aiutarlo a liberare l’immaginazione, permettendogli di vedere nell’allestimento teatrale una opportunità.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Italia-Slovenia

Questa sera su Rai 2 va in onda la partita degli Europei Under 21 Italia-Slovenia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Cartabianca, con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk politico-economico.

STASERA IN TV 30 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Ti presento Sofia

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Ti presento Sofia.

Trama: Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un’amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve.

GUIDA TV 30 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – SCHELETRI

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda il una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 30 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 30 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Litigi d’amore

Questa sera su Tv8 va in onda il film Litigi d’amore.

Trama: Quando all’improvviso suo marito muore, Terry si trova alle prese con una non semplice situazione familiare e a fronteggiarsi con le richieste e i bisogni di Andy, Emily, Hadley e Popeye le sue quattro figlie. Finisce così per cercare consolazione nell’alcol e nell’affetto di Denny, il suo vicino di casa, che a poco a poco, diventa un punto di riferimento per lei e per le sue 4 figlie. Il film ha una sua amarezza che ne fa un prodotto singolare nel cinema americano di oggi.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Ender’s Game

Questa sera sul Nove va in onda il film Ender’s Game.

Trama: In un futuro in cui la Terra ha visto due differenti invasioni da parte degli alieni Scorpioni, i bambini più brillanti vengono portati all’interno di una speciale scuola di guerra per essere addestrati a combattere contro una terza e imminente invasione. Tra i piccoli vi è Ender Wiggin (Asa Butterfield), particolarmente amato dal colonnello Graff (Harrison Ford) per le sue straordinarie doti strategiche e per questo isolato dai compagni. Avanzando rapidamente di livello, Ender si ritrova ad essere ammesso alla grande sala delle battaglie, dove in un ambiente a gravità zero è chiamato a combattere contro le orde costituite da altri compagni più esperti, trovando un acerrimo nemico in Bonzo e un valido alleato in Petra (Hailee Steinfeld), prima di passare alla Scuola di Comando dell’insegnante Mazer Rackham (Ben Kingsley) con sei anni di anticipo rispetto al previsto e affrontare la sua prima e reale battaglia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ci vediamo domani

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ci vediamo domani.

Trama: Marcello Santilli (Enrico Brignano) sogna da sempre di poter cambiare vita e avere l’occasione giusta per arricchirsi. Nel corso del tempo ha sviluppato diverse idee ma tutte quante si sono rivelate una fregatura, tanto che la moglie è stanca di dover continuamente prendersi cura di lui e la figlia ha perso ogni stima nei suoi confronti. Ormai sul lastrico, Marcello ha un’altra trovata delle sue e decide di aprire l’unica agenzia funebre di un piccolo paese sperduto della Puglia, abitato da soli ultranovantenni, con la vana speranza che i nuovi concittadini possano tirar presto le cuoia e trasformarsi in clienti.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

