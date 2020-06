Stasera in tv 30 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 30 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 30 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Quanto basta

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv il film Quanto basta, con Vinicio Marchioni, Benedetta Porcaroli e Valeria Solarino.

Trama: Vinicio Marchioni e Valeria Solarino in una toccante commedia sulla neurodiversità. Condannato a scontare una pena nei servizi sociali, uno chef stringe amicizia con un ragazzo autistico.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra speciale Cobra 11

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Squadra speciale Cobra 11, con le avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca che ogni giorno hanno a che fare con ricattatori, assassini, pirati della strada nella regione renana, tra Colonia, Dusseldorf e Neuss. Il titolo della puntata di oggi è Mezz’ora a mezzogiorno.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:50 – Vox Populi

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Giustizia a tutti i costi

Su Rete 4 va in onda il film Giustizia a tutti i costi.

Trama: Il poliziotto Gino Felino (credeteci si chiama cosi…) dichiara guerra alla malavita aBrooklyn dopo che gli hanno ammazzato il collega Bobby Lupo. Chissà come andavano d’accordo Felino e Lupo.

STASERA IN TV 30 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda in replica una puntata di Tu si que vales, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

GUIDA TV 30 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:15 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata della nuova stagione di Chicago Fire.

PROGRAMMI 30 GIUGNO 2020: LA 7

Su La7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In onda

Questa sera su La 7 è in programmazione l’approfondimento di In onda, con David Parenzo e Luca Telese.

PROGRAMMI TV 30 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

Su Tv8 questa sera va in onda un nuovo capitolo della saga de Lo Hobbit.

Trama: Dopo essere riuscito a sfuggire dalle montagne nebbiose, Bilbo Baggins (Martin Freeman) continua il suo viaggio per recuperare il regno perduto di Erebor. Ad accompagnarlo, vi sono il mago Gandalf (Ian McKellen) e Thorin Scudodiquercia (Richard Armitage), a capo della compagnia dei tredici nani.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Monuments Men

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Monuments Men, del 2014, di e con George Clooney.

Trama: Durante la seconda guerra mondiale, un insolito plotone composto da sette direttori di musei, curatori e storici dell’arte, riceve da Roosevelt il compito di recarsi in Germania per salvare i capolavori d’arte rubati dai nazisti e restituirli ai legittimi proprietari. Esperti più di quadri che di armi, intrappolati dietro le linee nemiche e alle prese con l’esercito tedesco che ha ricevuto l’ordine di distruggere ogni cosa prima della caduta del Terzo Reich, i Monuments Men – così venivano chiamati gli uomini del plotone – si ritroveranno impegnati in una corsa contro il tempo per evitare la distruzione di oltre 1000 anni di cultura e di conquiste dell’umanità’, a rischio della loro stessa vita.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – EPPC – Best of

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il meglio di EPPC.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 26 giugno 2020, programmi e film: Top Dieci, 27 volte in bianco, Transformers 4 Stasera in tv giovedì 25 giugno 2020, programmi e film: Che Dio ci aiuti, Tu si que vales, Made in Sud Stasera in tv mercoledì 24 giugno 2020, programmi e film: Nero a metà, Chi l’ha visto?, New Amsterdam