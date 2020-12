Stasera in tv 29 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 29 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 29 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Biancaneve

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Biancaneve, con Julia Roberts.

Trama: Ossessionata dalla propria bellezza, dal potere e dall’idea di poter divenire la consorte del giovane principe Andrew, la Regina chiede costantemente al suo specchio magico chi sia la più bella del reame, ma un giorno ottiene una risposta inaspettata: la detentrice di tale appellativo è Biancaneve, la figlia di primo letto del re che aveva sposato e che lei ha tenuto mal volentieri tra le mura del castello dopo la morte del padre. Inferocita, chiede al suo fedele servo di portare la ragazza nel bosco e di ucciderla ma, riuscita a scappare, Biancaneve trova rifugio presso la casa di un gruppo di nani, piccoli ma esperti ladri, disposti a tutto pur di aiutarla nel riprendersi il regno sottrattole.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Un’ora sola vi vorrei – Per le feste

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei – per le feste.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Tre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Maria Teresa

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata della serie Maria Teresa.

Trama: La guerra volge a favore dell’esercito Asburgico. Maria Teresa istituisce una commissione per la morale presieduta da Padre Johannes, che animato da cieco fervore rende la vita a corte impossibile. Maria Teresa raggiunge le truppe acquartierate e pronte per l’attacco a Praga e ha un’ avventura romantica col capitano Hadik. Resta incinta. Tornata a Vienna si confida con la sorella, che però la tradisce e di conseguenza viene allontanata dalla corte. Grande sarà il rammarico di Maria Teresa quando verrà a sapere che Anna è morta di parto. Ma è il pretesto per cacciare Padre Johannes. Torna l’armonia a corte insieme alla nuova nata.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Selvaggi

Su Rete 4 va in onda il film Selvaggi.

Trama: Durante le vacanze di Natale un piccolo aereo da turismo, che trasporta una comitiva di dieci italiani precipita su di un’isola deserta nel Mare dei Caraibi. Costretti alla convivenza a tempo indeterminato, uomini e donne coinvolti nell’insolita avventura devono aiutarsi, organizzarsi e sopportarsi in attesa dei soccorsi. Ci sono il rampante milanese berlusconiano, il borgataro romano fan di Bertinotti, il professore di geografia che ammira Prodi, top model e qualche signora complessata. Un campionario di varia umanità che riproduce l’Italia, allegra, confusionaria e “caciarona”, su sfondo tropicale.

STASERA IN TV 29 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:00 – Viaggio nella Grande Bellezza – Nativity

Questa sera su Canale 5 va in onda una puntata del programma Viaggio nella Grande Bellezza, con Cesare Bocci. La puntata racconta come la creatività degli artisti abbia rappresentato la nascita e la fanciullezza di Gesù, sin dai primi semplici dipinti delle catacombe romane ai mosaici splendenti delle grandi Basiliche, da Duccio di Buoninsegna a Caravaggio. E ancora, dalla maestosità delle architetture del Duomo di Siena, dedicato alla Madre di Gesù, alla fantasia dei presepi napoletani, in molti casi vere e proprie opere d’arte.

GUIDA TV 29 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Le Iene presentano: un anno di Covid

Questa sera su Italia 1 va in onda uno speciale de Le Iene intitolato Un anno di Covid.

PROGRAMMI 29 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Sabrina

Questa sera su La7 va in onda il film Sabrina.

Trama: Sabrina, figlia dell’autista di una famiglia di miliardari, si innamora del rampollo più giovane, David. Questi non s’accorge di lei fino a quando la ragazza torna, dopo due anni di soggiorno a Parigi, completamente trasformata. David se ne innamora e manda all’aria il suo matrimonio. Interviene il fratello Larry per salvare le nozze, ma si invaghisce anch’egli di Sabrina e i due fuggono a Parigi per sposarsi. Favola romantica, ma non priva degli umori critici (anzi sarcastici) tipici di Wilder: “Nessuna donna povera è stata mai chiamata ‘democratica’ per aver sposato un uomo ricco”. Insolito per Bogart recitare in una commedia, mentre la Hepburn è perfetta nei panni della tenera fanciulla.

PROGRAMMI TV 29 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Il bacio di mezzanotte

Su Tv8 questa sera va in onda il film Il bacio di mezzanotte.

Trama: Mia Pearson è un’organizzatrice di feste alla quale viene chiesto di preparare un evento in soli cinque giorni. La giovane si vede costretta a collaborare con uno sconosciuto, tale David Campos, per riuscire a portare a termine il suo lavoro. Questo rapporto, inizialmente forzato, cambierà la sua vita regalandole l’amore.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:35 – I magnifici sette

Questa sera sul Nove va in onda il film I magnifici sette.

Trama: Il magnate Bartholomew Bogue esercita il suo fatale controllo sulla cittadina di Rose Creek. Gli abitanti, oppressi da soprusi e vessazioni, trovano un insperato aiuto in sette fuorilegge, giocatori d’azzardo e mercenari, chiamati a proteggerli: Sam Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vazquez e Red Harvest. Mentre preparano la cittadina alla violenta resa dei conti che sta per arrivare, i sette mercenari si ritroveranno a lottare per qualcosa che va ben oltre il semplice denaro.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- In vacanza su Marte

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film In vacanza su Marte, con Christian De Sica e Massimo Boldi.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Alessandro Borghese 4 ristoranti.

