Stasera in tv 28 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 28 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 28 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Sorelle

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata di Sorelle, la fiction con Anna Valle.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90° Gol Flash

21:25 – Squadra Speciale Cobra 11

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di Speciale Cobra 11.

Trama: Durante l’inseguimento di un sequestratore, avviene un incidente e Semir rimane ferito così gravemente che cade in coma.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – La dedica

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Bodyguard

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Bodyguard.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Giù al Nord

Su Rete 4 va in onda il film Giù al Nord, una commedia del 2008 con Kad Merad, Dany Boon, Michel Galabru, Line Renaud, Zoé Félix, Philippe Duquesne, Lorenzo Ausilia-Foret, Anne Marivin, Guy Lecluyse.

Trama: Direttore di un ufficio postale in una cittadina dell’entroterra francese desidera ardentemente essere trasferito in una città sulla costa, anche per lo stato di salute della moglie, soggetta a depressione. I suoi desideri vengono esauditi se non che viene trasferito sulla costa ma al nord. La cittadina sembra abitata solo da rozzi contadini che parlano un dialetto incomprensibile.Sito: www.chtinn.com

STASERA IN TV 28 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Temptation Island

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Temptation Island, spostata al martedì anziché il giovedì.

GUIDA TV 28 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago PD

Su Italia 1 questa sera va in onda un’altra puntata di Chicago PD.

Trama: L’intelligence, nonostante il veto di Kelton, decide di provare a incastrare Matthew Garrett un criminale con cui Halstead ha un conto in sospeso.

PROGRAMMI 28 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di In Onda.

PROGRAMMI TV 28 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Il tesoro dell’Amazzonia

Su Tv8 questa sera va in onda il film Il tesoro dell’Amazzonia.

Trama: Beck, uno spietato recuperatore di crediti di Los Angeles, viene mandato alla ricerca di Travis, un ragazzo che sta cercando un tesoro nascosto nella foresta amazzonica insieme a Mariana, che conosce i segreti della foresta, e a Hutcher, un tiranno pazzo che sfrutta la giungla per trarne profitto…

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Countdown

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Countdown con Elizabeth Lail.

Trama: Una app predice il giorno e l’ora della morte di chiunque la scarichi sul proprio smartphone. Una ragazza cerca di cambiare il suo destino.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Antonino Chef Academy

Su Sky Uno questa sera è in programma Antonino Chef Academy.

