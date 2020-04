Stasera in tv 28 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 28 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 28 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un nuovo giorno – Andrea Bocelli

Questa sera su Rai 1 va in nuovo giorno- Andrea Bocelli, uno spettacolo da non perdere per tutti i fan dell’Opera. Nelle splendide cornici del Colosseo, dell’Arena di Verona e del Teatro del Silenzio, Andrea Bocelli insieme ad una grand e Orchestra sarà il protagonista del bel canto, attraverso le più belle arie dell’Opera lirica italiana e della musica pop. Sui palchi gli faranno compagnia grandi artisti della scena musicale e attori italiani ed internazionali.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Finalmente sposi

Questa sera su Rai 2 va in onda il film in prima tv Finalmente sposi, divertente commedia diretta da Lello Arena.

Trama: Lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 28 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Karol un Papa rimasto uomo

Su Canale 5 stasera va in onda Karol un Papa rimasto uomo, con Piotr Adamczyk, Michele Placido, Alberto Cracco.

Trama: Dopo l’elezione avvenuta il 22 ottobre 1978, Giovanni Paolo II inizia il pontificato che lo vedrà per 25 anni impegnato su vari fronti religiosi, sociali e politici. Lo attenderanno le lotte contro gli idealismi del socialismo, l’attentato subito per mano di Ali Agca, le giornate mondiali della gioventù, i numerosi viaggi per il mondo, l’amicizia con Madre Teresa di Calcutta, il Giubileo del 2000 e le preoccupazioni per la pace dopo l’attentato alle Torri Gemelle del 2001.

GUIDA TV 28 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera tornano Le Iene con una versione completamente diversa per via dell’emergenza Coronavirus.

PROGRAMMI 28 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 28 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Escobar – Il fascino del male

Su Tv8 questa sera va in onda il film Escobar – Il fascino del male.

Trama: Virginia Vallejo, celebre anchor-woman colombiana ha chiesto asilo politico agli Stati Uniti. Amante appassionata di Pablo Escobar, criminale e trafficante di cocaina senza scrupoli e rimorsi, ha deciso di raccontare alla DEA gli anni della loro relazione e dell’ascesa vertiginosa del ‘patron’ di Bogotà. Ambiziosa e decisa a saperne di più di quello che diventerà in pochi anni il più ricco e potente trafficante di sempre, Virginia si innamora di Pablo e lo sostiene nella carriera politica sorvolando su quella criminale. Ma i desideri di Pablo sono più voraci dei suoi e finiscono per trascinarla in un abisso da cui le tenderà la mano l’agente Neymar della DEA.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Classe Z

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Classe Z, con Alessandro Preziosi.

Trama: La scuola e i ragazzi di oggi in una commedia di Guido Chiesa con Alessandro Preziosi e Andrea Pisani. Ghettizzati in una classe speciale, gli studenti più problematici e svogliati di un liceo chiedono aiuto a un professore idealista per superare l’esame di maturità.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 12

21:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 4 Live

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata di E poi c’è Cattelan.

